»Vi lever lidt det kedelige leverpostejs-liv lige nu, men det er sgu meget hyggeligt.«

Sådan sagde Stephanie Siguenza Henckel, der er kendt fra programmet 'Årgang 0', da hun fredag aften var mødt op som gæst til 'Vild med dans'.

Der har da også været fart på det seneste år – på godt og ondt. Først blev hun hemmeligt gift med sin kæreste og nu ægtemand, Jeff Henckel. Siden mistede hun sin svigermor, og nu står hun også over for et studieskifte.

»Jeg starter til februar, og jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver spændende at prøve noget nyt, og jeg glæder mig til at udforske et nyt fag.«

Det er sygeplejerskestudiet i Slagelse, som hun nu kaster sig ud i, efter hun tidligere har prøvet kræfter med læreruddannelsen.

Og det skal gennemføres, før hun kan overveje at kaste sig ud i et endnu større projekt: Forældreskabet.

»Uha, måske om nogle år. Der er lige noget studie, der skal være færdigt først,« lyder svaret til spørgsmålet om, hvorvidt der skal tilføjes nogle børn til leverpostejs-livet.

Men det er noget, I har talt om?

»Det er noget, vi har talt om, og det vil vi da også gerne sammen, men vi skal lige have studierne overstået først.«