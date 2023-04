Lyt til artiklen

Komikeren Finn Nørbygaard var én af de personer, der blev hårdt ramt, da IT Factory med Stein Bagger som direktør gik konkurs i 2008.

Han mistede hele sin formue på næsten 500 millioner kroner og måtte pludselig gå fra at være millionær til at være fattig mand.

Og her 15 år senere fylder IT Factory-skandalen stadig rigtig meget for komikeren, når han er ude og holde foredrag.

Torsdag formiddag var Finn Nørbygaard på besøg i Næsby Boldklub lidt uden for Odense, og her kom Stein Bagger da også til at fylde en del.

Sagen kort 1. december 2008: Bestyrelsesformand i IT Factory, Asger Jensby, indgiver konkursbegæring mod IT Factory og anmelder direktøren Stein Bagger til Bagmandspolitiet for systematisk bedrageri.

4. december 2008: Den forsvundne Stein Bagger bliver sigtet af Bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) for dokumentfalsk og bedrageri mod danske og udenlandske banker for op imod en milliard kroner. Ved et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby bliver Bagger fængslet in absentia.

6. december 2008: Stein Bagger melder sig selv til politiet i Californien og bliver tilbageholdt af de amerikanske immigrationsmyndigheder.

12. juni 2009: Stein Bagger idømmes syv års fængsel ved Retten i Lyngby. Kilde: Ritzau, Børsen

Det skriver Fyens, der havde en reporter til stede ved foredraget.

Ifølge mediet spurgte en tilhører Finn Nørbygaard, hvor meget Stein Bagger stadig fylder i hans hoved?

»Jeg forestiller mig en gade. Han går på den anden side, jeg går her. Jeg ser, det er ham. Der indrømmer jeg, der kommer tre ekstra dunk, dunk, dunk,« svarede Finn Nørbygaard og bankede oven på sweateren, hvor hjertet sidder bagved.

Finn Nørbygaard har tidligere fortalt, hvordan han bare lå hjemme og hylede i tre måneder, efter IT Factory gik konkurs.

Her ses Stein Bagger på et billede fra 2009. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Her ses Stein Bagger på et billede fra 2009. Foto: Liselotte Sabroe

»Venner, der så mig i den periode, så mig ligge ude i køkkenet i min slåbrok. Jeg kunne ikke rejse mig. Havde ingen kræfter. Jeg blev et spædbarn igen,« sagde han i 2019 til B.T.

Men med tiden er han så meget videre, at han har tilgivet Stein Bagger, oplyste han i samme interview.

Under foredraget hos Næsby Boldklub fortalte Finn Nørbygaard da også, at han godt kunne tænke sig at mødes med Stein Bagger og gennemføre et terapiforløb med ham.

»Jeg er ikke bisset. Det er en del af at være psykoterapeut. Man har en oprigtig interesse i andres velfærd. Det interesserer mig, når folk kommer videre. Det bedste, der kan ske i et terapilokale, det er nok, at folk siger: 'Gos! Nu kan jeg se det, mand!',« sagde Finn Nørbygaard, der har gennemført en psykoterapeutuddannelse på seks år.