Var du vidne til episoden? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En huntiger er blevet slået ihjel af en hantiger i Zoologisk Have i København.

Dyrepasserne blev tilkaldt, da en gæst i parken så de to tigre i kamp. Men da de ansatte i Zoo ankom, var huntigeren allerede død.

Den nye hantiger ankom til Zoo for tre uger siden fra Moskva Zoo i Rusland og har indtil nu omgået de to huntigere i den københavnske Zoo uden problemer.

»Vi har ikke set, at der var noget under opsejling,« siger Lars Holse, divisionschef i Zoo.

»Men der er sket en uoverensstemmelse mellem hantigeren og den ene huntiger. Han har forsøgt, at sætte hende på plads. Men han har ikke erfaring med rovdyrsjagt, da han er født i fangenskab, så han har ikke haft kontrol over sine kræfter,« siger han.

På billedet: Den nye han-tiger fra Moskva lukkes ud i anlægget for første gang. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv). På billedet: Den nye han-tiger fra Moskva lukkes ud i anlægget for første gang. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv).

Dyrlægerne kan ud fra huntigerens skader se, at hantigeren har bidt hende i hovedet. Huntigeren er dermed forholdsvist hurtigt omkommet af sine skader, oplyser Lars Holse.

Hantigeren er nu blevet lukket ind i et bur for sig, hvor en dyrlæge har tilset den. Den har fået et par skrammer på forpoterne, men ikke noget alvorligt.

Hantigeren vil det næste stykke tid blive adskilt fra den anden huntiger, men planen er, at de skal gå sammen igen. Ifølge Lars Holse bliver hantigerens introduktionsforløb nu sat helt tilbage til start.

Det betyder, at de to tigre igen vil skulle mødes med tremmer imellem dem, før de kan blive lukket sammen. Men Lars Holse frygter ikke, at hantigeren vil gentage angrebet.

Han-tigeren fra Moskva i Zoologisk Have i København. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv). Han-tigeren fra Moskva i Zoologisk Have i København. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv).

»Rovdyr er fra naturens side kraftige dyr, der kan slå andre dyr ihjel. Men det sker heldigvis meget sjældent, at det er med dødelig udgang,« siger Lars Holse.

Den knap fire år gamle hantiger er opvokset i fangenskab, men han er første generation efter to vildfangne tigre. I Københavns Zoo er hantigeren første led i et generationsskifte hos Zoos tigre.

Var du vidne til episoden? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

/ritzau/