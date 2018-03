YouSee var tirsdag aften ramt af et stort nedbrud. Det er nu rettet. Oplever du stadig problemer, skal du genstarte din tv-boks, oplyser YouSee på Facebook.

»Det er rigtigt, at der er nogle problemer,« sagde pressevagt hos TDC Mai-Britt Noe til Ekstra Bladet tidligere tirsdag aften.

Det skete efter at flere af YouSee's kunder har oplevet problemer med deres web-tv-signal. I første omgang blev fejlen rettet, så kunderne kunne streame live-tv via YouSee's app, men flere af ydelserne fungerede stadig ikke, herunder muligheden for at se 'On Demand'-indhold.

Ser du web-tv via en tv-boks kan det være nødvendigt at genstarte den for at slippe af med fejlmeddelelserne.