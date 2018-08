Hver femte ung har i en brandert haft sex, som de fortryder bagefter. Det viser en ny rapport, Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

»Det er et rigtig stort problem, at så mange unge oplever uønsket sex. Helt overordnet ligget det jo op af det, vi har vidst i lang tid, at danske unge hyppigt drikker sig fulde. Men hele den her problematik om samtykke til sex eller ej spiller nu også ind i diskussionen,« siger Morten Grønbæk, professor og direktør, Statens Institut for Folkesundhed.

Har du haft sex, mens du var fuld, som du efterfølgende har fortrudt?

Netop uenighed om samtykke til sex er et alvorligt problem, som filmen 'Tea consent', der var et kæmpe hit på de sociale medier for et par år siden, forsøgte at forenkle ud fra en kop te.

Og skulle man være i tvivl, så skal man altså ikke 'lave te' til en person, der stort set er bevidstløs.

»Bevidstløse mennesker vil ikke have te, og de kan ikke svare på spørgsmålet: 'Vil du gerne have te',« lyder speaken i videoen (se øverst).

Fakta Druk, slagsmål, ulykker og problemer... Hver tredje dreng på erhvervsskolerne og hver sjette dreng i gymnasiet har været oppe at slås efter, at de har drukket alkohol.

Næsten hver femte på erhvervsskolerne og hver tiende gymnasieelev har, mens de var fulde, været involveret i et uheld eller en ulykke.

Næsten hver tredje ung har i fuldskab haft problemer med forældre eller venner. Kilde: Rapporten: 'Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever - Alkoholvaner, alkoholkultur og trivsel' bygger på data fra omkring 60.500 gymnasie- og erhvervsskoleelever. De har bl.a. svaret på, om de inden for det seneste år i forbindelse med alkoholindtag har haft sex, som de fortrød bagefter.

Et par på hovedet

Danske unge har stadig en kedelig europarekord i at drikke alkohol i store mængder. Omkring hver anden gymnasieelev og hver tredje erhvervsskoleelev er meget ofte fuld i weekenden.

Weekendens brandert giver for især piger problemer med venner og forældre, mens den høje promille for især unge fyre kan ende med et par på hovedet. Og mængden af alkohol i blodet og problemer efterfølgende følges ad, fremgår det af rapporten.

Resultatet bør ændre på den gængse 'Vi-drak-også-da-vi-var-unge-og-det-er-jo-gået-meget-godt’-opfattelse, mener Morten Grønbæk.

»Hvis der for den enkelte kan opstå en situation, som er langt mere alvorlig eller traumatiserende, som vold, ulykker og uønsket sex jo er, bør vi passe bedre på vores unge,« og peger på gymnasierne som et oplagt sted at starte:

»Vi ved jo, at druk er et stort problem på især gymnasierne, hvor der er rigtig mange situationer, hvor det er cool at drikke.«