Miriam Nyrup Madsen er træt af at være nabo til kød- og benmelsfabrikken Daka i Randers. Lugtgener fra fabrikken har ifølge hende og andre beboere i området været tiltagende i de seneste år. Derfor er hun stor modstander af, at Daka kan få lov til at udvide fabrikken, som der er lagt planer for.

Lokalplanforslaget har nemlig udløst en række af klager til Randers Kommune.

En af klagerne kommer fra Miriam Nyrup Madsen, som Randers Amtsavis har talt med.

»Vi føler os som fanger i vores eget hjem. Det er umuligt at sove med åbne vinduer, og man kan ikke invitere gæster til grillmad på terrassen om sommeren. Man kan ikke byde nogen at sidde i den grumme stank og spise en bøf. Nogle her fra byen tager simpelthen væk i sommermånederne,« siger hun til Randers Amtsavis.

Hun frygter, at lugtgenerne bliver endnu værre, hvis fabrikken bliver udvidet. Selve lugten beskriver hun som 'sødlig' og 'kvalmende'.

Ifølge lokalavisen strømmer det ind med klager over lugten fra Dakas fabrik. Foto: Google Maps

Henning Jørgensen har boet i området i 11 år, og beretter også, hvordan han og familien har oplevet, at lugtproblemerne fra fabrikken har været tiltagende i de seneste to år. Det var ifølge ham ikke nært så stort et problem i starten, da de flyttede ind.

Han har tænkte meget over, hvad det kommer til at betyde for ham og familien, at han står frem og taler ud om stanken.

»Hvad vil det koste os, måske mange hundrede tusinde kroner på grund af faldende huspriser? Men vi vil tage kampen op, for vi er glade for at bo her,« siger Henning Jørgensen til amtsavisen.

Ifølge lokalavisen forarbejder fabrikken omkring 260.000 ton biprodukter fra slagterier og pelsrester om året. Det kød- og benmel, der bliver produceret, bruges som forbrænding og gødning.