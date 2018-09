Vraget af det tyske transportskib "M/S Pionier" har været blandt ét af de mest eftersøgte i Danmark.

København. Vraget af det tyske transportskib "M/S Pionier", der blev sænket 2. september 1940, er endelig blevet fundet i Skagerak.

Det skriver Sea War Museum Jutland i en pressemeddelelse.

Skibet har i årtier været et af de mest eftersøgte skibsvrag i Nordsøen, og både danske og udenlandske dykkere har ledt flittigt. I sidste ende skulle vrages findes på 177 meters dybde væsentligt længere østpå end hidtil antaget.

Fundet af vraget vækker stor glæde hos museumsdirektør for Sea War Museum Jutland Gert Normann Andersen.

- For os er det et af de mere kendte forlis, der tilmed har været en masse mystik om. Så det er en dejlig nyhed, at vi nu kan sige, hvor det ligger, siger han.

Ifølge museumsdirektøren bliver det spændende endeligt at få svar på, hvad skibet var lastet med. Der har blandt historikere været spekulationer om, at skibet transporterede enorme kanoner og eksplosiver.

"M/S Pionier" var i september 1940 på vej fra Frederikshavn til Frederiksstad i Norge med 823 passagerer, da det nord for Skagerak blev ramt af en voldsom eksplosion og hurtigt begyndte at synke.

Forliset kostede 333 mennesker livet, og ulykken skriver sig dermed ind i historien som én af de mest alvorlige begivenheder, der ramte de tyske styrker under besættelsen.

93 af de omkomne blev aldrig fundet, mens de overlevende kom i land i Danmark.

Ifølge britiske oplysninger var det ubåden "HMS Sturgeon", som med en torpedo sank "Pionier", men dette blev under krigen afvist på det kraftigste af tyskerne.

Man hævdede, at skibet traf en mine eller blev udsat for sabotage.

- Vores skanning af vraget underbygger de britiske rapporter. Alt tyder på, at skibet er blevet revet midt over af en torpedo, siger Gert Normann Andersen.

/ritzau/