Syv år efter han blev smidt ud af Cannes, er von Trier tilbage. Mere ydmyg, men stadig klar til at provokere.

Cannes. Hænderne ryster en anelse, og han tager et fast greb i begge armlæn, da han sætter sig ned i en havestol i Zentropas villa i Cannes, hvor han efter syv år er tilbage.

I 2011 blev Lars von Trier erklæret persona non grata på festivalen, men i år er han inviteret ind i det fine selskab igen.

Filmen "The House That Jack Built", der handler om en seriemorder, spillet af Matt Dillon, havde gallapremiere mandag aften.

Der gik ikke længe, før de første udvandrede, forskrækkede og forargede. Men det huer instruktøren.

- Det er vigtigt, at det ikke er alle, der elsker en. Hvis alle elsker ens film, har man fejlet, siger han med et lille smil.

Syv år i skammekrogen er lang tid for en filmmager, og det har da også påvirket ham. Det tager nogle sekunder, før han svarer, da han bliver spurgt, hvordan det har ændret ham. Øjnene flakker lidt. Så svarer han stille:

- Jeg tror, jeg er blevet mere ydmyg på en måde. Jeg har også været igennem en lang behandling for mit alkoholmisbrug, hvor jeg har skullet lære at.. hvad siger man? Carpe Diem. Gribe dagen. Så en smule mere ydmyg, siger han.

- Men her i Cannes er det umuligt ikke at drikke. Så jeg tager en lille ferie fra programmet, fortæller instruktøren.

Skjorten, han har på, er farverig og spraglet. En kontrast til hans stilfærdige fremtoning, der dog indimellem bliver brudt af en sarkastisk bemærkning, der giver ham lidt spil i øjnene.

Som da han fortæller, at selv om han kan genkende meget af sig selv i filmens hovedrolle, Jack, så har han ikke slået nogen ihjel - endnu i hvert fald. Men hvis han skulle, så skulle det være en journalist.

Lars von Trier er muligvis blevet mere ydmyg, men han er ikke færdig med at udfordre. I filmen bliver både kvinder, børn og dyr mishandlet og slået ihjel, men ifølge instruktøren er der mening med galskaben.

- Mine film er lavet til at få folk til at tænke lidt, så de ikke kommer ud af biografen og er fuldt tilfredse, siger han.

Selv om "The House That Jack Built" ifølge instruktøren godt kan tolkes som et slags testamente, så bliver det ikke hans sidste værk.

- Lige nu har jeg en idé til en etude, som er en serie af 36 x 10 minutter, som er baseret på en fransk filmprofessor, der har skrevet om de 36 forskellige plot, der er mulige i film, siger han.

- Mit problem er, at jeg er mindre bange, når jeg arbejder. Så jeg er nødt til at lave noget, siger han.

"The House That Jack Built" får premiere i Danmark til efteråret.

/ritzau/