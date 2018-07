Solen bager fra en skyfri himmel, men på Roskilde Festival betyder det varme og tørre sommervejr også massive mængder støv og støvskyer, som er til stor gene for festivalgængerne.

»Støvet er voldsomt herude på grund af tørken, så det er derfor, jeg har tørklæde på - for ikke at få ondt i halsen. Så snart jeg ikke har det på, kan jeg mærke det i halsen, men hvis man snakker med folk generelt, så har halvdelen allerede mistet deres stemme,« siger 27-årige Freja Jeppesen fra København.

27-årige Freja Jeppesen beskytter sig mod støvet med et tørklæde. Vis mere 27-årige Freja Jeppesen beskytter sig mod støvet med et tørklæde.

I samarit-teltene på Roskilde Festival mærker man også i den grad, hvordan støvet påvirker festivalgæsterne.

’På grund af tørke og støv er det i år særligt øjeninfektioner, forkølelse og halsbetændelse, som gæsterne henvender sig med. De gode råd er at drikke rigeligt med væske, huske at bruge solcreme og passe godt på hinanden,’ oplyser Roskilde Festivals pressekontor til B.T.

Foto: Torben Christensen Vis mere Foto: Torben Christensen

17-årige Daniel Markvardsen er også hårdt ramt af den store mængde støv, som især har sat sig på stemmen.

»Der gik to dage, så havde jeg støv i halsen, det får vi jo, you know, alt det støv, der blæser i fucking hovedet på os. Men jeg har købt en bandana. Hvis man lige mødes med venner i deres camp, så er det på med bandanaen,« forklarer Daniel Markvardsen, der er fra Hillerød og skal i 2.g efter ferien.

17-årige Daniel Markvardsen skyller støvet ned med bajere og vand. Vis mere 17-årige Daniel Markvardsen skyller støvet ned med bajere og vand.

Tror du, stemmen forsvinder helt?

»Forhåbentlig ikke, jeg skal arbejde lørdag, men jeg ved ikke. Vi må prøve at nyde det og skylle det ned med bajere - og selvfølgelig noget vand også.«

Selvom støvskyerne er ubehagelige, så er der dog ikke grund til den store bekymring, fortæller Torben Sigsgaard, der er professor ved afdelingen for miljø- og arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet og har arbejdet med luftvejslidelser forårsaget af organisk støv.

Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Foto: Sofie Mathiassen

»Det er virkelig generende at gå i en støvsky, for man spiser det nærmest, og man vil indånde en mindre del af det. Men når det er støv på en festival, så er det groft og ikke så fint som f.eks. trafikforurening, så det kommer ikke så langt ned, men sætter sig i øjne, næse og mund, men det er tegn på, at man selv får renset det ud, inden det kommer ned i lungerne,« siger Torben Sigsgaard.

Fakta Hvad er støvpartikler? Partikler er bittesmå stoffer i luften, som inddeles efter størrelse i grove, fine og ultrafine partikler.

De mindste partikler anses for at være de mest skadelige. De fine partikler ophober sig i lungerne, og de ultrafine partikler kan trænge helt ud i blodet. Fine partikler bliver skabt ud fra kemiske reaktioner i luften mellem gasser, der forurener (fx svovldioxid og kvælstofdioxid (NO2)) fra motorer og kraftværker).

De grove partikler består især af støv, dannet af fx mekanisk vejstøv, dækslitage, byggestøv og naturlige kilder som jordstøv og pollen. De grove partikler trænger ikke så langt ned i lungerne eller ud i kroppens kredsløb. De bliver hurtigt transporteret op til svælget ved hjælp af lungernes slimlag og små fimrehår.

Grove partikler anses derfor ikke for at være helt så skadelige som fine og ultrafine partikler. Kilde: Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk

Selv hvis støvet skulle nå dine lunger, er der dog heller ikke grund til at være nervøs.

»Hvis det kommer derned, bliver det også fjernet med vores almindelige rensemetode, som er slimet, der kommer op fra lungerne ved hjælp af de fimrehår, vi har. Man vil opleve gener, man hoster af det, men det er bare et sundt tegn,« forklarer eksperten.

Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Foto: Sofie Mathiassen

Til sammenligning er det eksempelvis langt værre at opholde sig i et område med meget luftforurening, selvom det ikke føles lige så ubehageligt.

»I Beijing med høj luftforurening mærker man en trykken for brystet og ikke andet, fordi det kommer længere ned. Det er finere og passerer helt uhindret,« forklarer Torben Sigsgaard og tilføjer, at festivalgængere ikke skal være nervøse, selvom de opholder sig længe på den støvede plads, for vores kroppe renser hele tiden sig selv.

»Det tager ca. et halvt døgn eller et døgn, så det kommer hurtigt op, og hvis man ikke er ryger eller har dårlige lunger, kan man godt klare det. Unge friske mennesker kan sagtens klare det,« siger Torben Sigsgaard.

Søndag blev Roskilde Festival ramt af et voldsomt, støvet vindstød, som du kan se i videoen herunder: