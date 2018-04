Fredag eftermiddag er en ung mand blevet overfaldet med knivstik af en gruppe i et S-tog mellem Farum og Værløse.



Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.



Anmeldelsen om et overfald i et S-tog tikkede ind hos politiet 13.58.

»Det er en episode, som sker mellem Farum st. og Værløse st., hvor en mand er blevet overfaldet af en gruppe på syv-otte personer. Han er blevet stukket i den ene arm og det ene lår,« siger Dan Houtved, vagtchef i Nordsjællands Politi.



Politiet formåede at komme ind i S-toget ved Skovbrynet st., hvorfor der tidligere i dag har været længere rejsetid på strækningen mellem Buddinge st. og Farum st.



»Ved Skovbrynet kigger vi efter gerningsmændene, men de er stukket af. Vi antager, at de er stået af på Værløse st., da de ikke var i toget, da det nåede til næste stop,« siger vagtchefen, der også fortæller, at den tilskadekomne kommer fra området:



»Ham, det er gået ud over, er 23 år og lokal fra Værløse. Det er ikke livstruende, men han er kørt til skadestuen,« siger han.



Længere rejsetid på S-togene mellem Buddinge St. og Farum St.



Det skyldes politiets arbejde ved Skovbrynet St.



Hold dig opdateret her: https://t.co/yPbSdxDuPd pic.twitter.com/gsELCStfGH — DSB (@omDSB) 27. april 2018