Bygninger er blevet evakueret i Venezuelas hovedstad, Caracas, efter at et stort jordskælv har ramt landet.

Caracas. Et kraftigt jordskælv har tirsdag rystet den østlige del af Venezuela, og bygninger er blevet evakueret i landets hovedstad, Caracas.

Ifølge det amerikanske geologiske institut The US Geological Survey er jordskælvet målt til 7,3 og skete 123 kilometer under jordens overflade.

Epicentret var ifølge instituttet 20 kilometer nordvest for byen Yaguaraparo og kunne mærkes helt over i Colombias hovedstad, Bogotá.

Der er endnu ingen meldinger om eventuelt tilskadekomne efter jordskælvet.

/ritzau/AP