På grund af en voldsom brand onsdag nat og morgen kunne Holbæk Sygehus ikke modtage patienter i syv timer.

Sygehusets vaskeri brændte fuldstændig ud, før omkring 100 brandfolk fik bugt med flammerne omkring klokken tre natten til onsdag. Brandvæsenet blev alarmeret kort før midnat.

»Branden er opstået i vaskeriet og har så bredt sig til lagerlokaler og en administrationsbygning. Der er ingen personskader, men omfattende bygningsskader,« siger beredskabschef ved Vestsjællands Brandvæsen, Lasse E. Hansen til Ritzau.

Heldigvis fik ilden ikke fat i patientafsnittene, som ligger flere hundrede meter fra vaskeriet, så hverken patienter eller personale måtte evakueres.

»Vi måtte lukke for modtagelsen af nye patienter omkring klokken 01.30. Ved 8.30-tiden blev der åbnet for både ambulante og akutte patienter igen,« siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen til B.T.

Branden spredte sig til 4000 kvadratmeter af hospitalet, men heldigvis blev patientafsnittene ikke ramt. Ingen personer er kommet til skade. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix Vis mere Branden spredte sig til 4000 kvadratmeter af hospitalet, men heldigvis blev patientafsnittene ikke ramt. Ingen personer er kommet til skade. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Men branden får konsekvenser for sygehusets drift - både på kort og langt sigt.

Onsdag morgen og formiddag måtte patienterne lade sig nøje med kold mad, og der var heller ikke varmt vand, idet sygehusets varmtvandsanlæg befandt sig i en af de ramte bygninger.

»Jeg har været i kontakt med alle vores afdelinger, og meldingen er, at de selv er i stand til at varme vandet op efter behov. Så det går hverken ud over hygiejnen eller patientbehandlingen,« siger Knut Borch-Johnsen.

Et andet problem presser sig på, efter at sygehusvaskeriet blev forvandlet til en askehob.

»I øjeblikket kan vi ikke levere rent linned til vores patienter. Region Sjælland undersøger, hvordan det problem løses. Enten skal vi have linned fra andre sygehuse, ellers skal vi modtage det direkte fra andre vaskerier,« siger Knut Borch-Johnsen og tilføjer, at det vil tage lang tid, før vaskeriet er blevet genopbygget.

Brandvæsenet fik slukket flammerne omkring klokken tre natten til onsdag. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix Vis mere Brandvæsenet fik slukket flammerne omkring klokken tre natten til onsdag. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi tyder det på, at branden opstod i en tørretumbler.