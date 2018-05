Dennis Jensen fra København har vundet dobbelt guld i en stor, international alkohol-konkurrence for Vesterbro-vodkaen 'CpH Vodka'.

Dennis Jensen er 30 år, har kæreste, et lille barn, og så har han en mission.

Han vil lave en vodka på på niveau med de bedste i verden - men til en pris, hvor de fleste kan være med.

Derfor sagde han sit job op i slutningen af 2017 og har siden fokuseret 100 procent på at være vodkaproducent. Og Dennis Jensen har tydeligvis talent for vodkafremstilling.

For han har netop vundet dobbelt guld i den internationale alkoholkonkurrence, San Francisco World Spirits Competition. Det skriver TV 2 Lorry.

- Smagen er fed og krydret. Det er noget, jeg bevidst er gået efter. Det er vigtigt at holde på de fine smagsnuancer, og det kan man, når alkoholprocenten er på 44, fortæller Dennis Jensen til TV 2 Lorry.

Han indsendte to smagsprøver til konkurrencen, hvor dommerne i alt skulle nippe til 2.200 forskellige vodkaer fra hele verden. Og de kunne lide det, de smagte.

Samtlige dommere gav smagen af CpH Vodka guld, og det udløser altså dobbelt guld.

- Jeg blev godt nok overrasket. Jeg vidste godt, at jeg havde et godt produkt men alligevel, siger Dennis Jensen til TV 2 Lorry.

Der ingen ansatte i Copenhagen Alcohol Aps, som virksomheden bag den nu prisvindende vodka hedder.

Familie og venner hjælper og bidrager på forskellig vis, men ellers er Dennis Jensen alene om hele arbejdet. Ingredienserne til vodkaen er hvede, malt og byg, og han lægger vægt på, at alt kommer fra Danmark.

Det har også været vigtigt for Dennis Jensen, at selve flasken tager sig rigtigt ud for køberne.

- Designmæssigt har målet været at frembringe et enkelt skandinavisk udtryk. Simpelt og indbydende.

Blandt andet har den ikke en almindelig påklistret etikette. I stedet er logo og væsentlige informationer trykt på flasken, der også er sandblæst for at få det helt rigtige look.

Vodkaen, der er destilleret seks gange og derefter koldfiltreret, er resultatet af et tæt samarbejde mellem Dennis Jensen og et lille dansk destilleri, Braunstein i Køge.

Dennis Jensen fortæller, at han altid har haft interessen for vodka, og derfor var det naturligt for ham at kaste sig ud i at brygge sin egen.

- Jeg er ikke uddannet til det. Det er bare gået fra tanker til hobby. Der er rigtig mange, som spørger mig, hvordan kommer man på den idé? Det er mange år siden, jeg fik de tanker. Og nu har jeg så gjort det.

Og spørger man den nyslåede guldmedaljevinder, hvad fremtiden nu skal byde på, så er svaret enkelt:

- Jeg vil bare arbejde videre med at lave en rigtig god vodka, siger Dennis Jensen, der dog også har andre drømme udi alkohollens verden.

- Måske vil jeg overveje at lave en gin også. Men ikke lige nu.

CpH Vodka koster 249 kroner og kan købes flere steder i hovedstadsområdet.