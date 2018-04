‘Har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå’

Eller rettere 'ekstremt mange penge' - hvis det altså var ejendomsmæglere på Frederiksberg i København, der skulle læse det velkendte børnerim op.

Med en kvadratmeterpris på 44.904 kr. koster en gennemsnitlig lejlighed på 85 kvadratmeter i den mondæne bydel nu 3.816.840 kroner.

For et år siden var prisen 3.447.090 kroner for en tilsvarende bolig. Dermed har boligejerne i snit tjent lidt over 30.000 kroner om måneden i friværdi i perioden.

Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks, hvor den nyeste salgsopgørelse er fra marts måned.

Bag det gennemsnitlige tal gemmer der sig ejerlejligheder, der bliver solgt til en langt højere pris.

90.000 kr. pr. kvadratmeter

To kendte ejendomsmæglere, der har været med i tv-programmet 'Hammerslag' på DR, fortæller til BT, at de inden for de seneste måneder har solgt boliger til en kvadratmeterpris på mellem 70.000 og 90.000 kroner i de mest attraktive områder af hovedstaden.

»Vi har lejligheder, der er på nettet i to dage, og så bliver de solgt. Selv om det var snevejr, har jeg oplevet, at der stod 20 hold til et åbent hus, og ejendommen endte med at gå i overbud,« siger Gitte Grønlund, der er ejendomsmægler og indehaver i Nybolig på Frederiksberg i København.

Hun fortæller, at hun for nylig solgte en lejlighed på 111 kvadratmeter til en pris på over syv millioner kroner. Køberen var en børnefamilie, der havde en stor pose penge med sig fra deres eget boligsalg.

Ser man på det samlede ejerlejlighedsmarked på tværs af landet, koster en enkelt kvadratmeter ejerlejlighed lige nu i gennemsnit 27.000 kroner, hvilket svarer til en pris på 2.295.000 kroner for 85 kvadratmeter. Det er en stigning på 191.505 kroner sammenlignet med marts 2017 - eller en månedlig gevinst på 15.958 kroner.

Boligfest i hovedstaden

Hovedstaden, der står for knap to tredjedele af det samlede salg af ejerlejligheder, er den primære motor i den samlede stigning på landsplan, fastslår Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Men også i Region Midtjylland, med Aarhus som omdrejningspunkt, er der en pæn vækst.

»I de øvrige regioner ser vi også prisstigninger på ejerlejligheder, men generelt er niveauet mere stabilt og har ikke haft de samme eksplosive udsving. Vi kan dog se, at der henover de først måneder af 2015 skete et ryk i markedet, som var tydeligst i København, men som også var gældende i eksempelvis Region Sjælland, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris alene siden da er steget 4.000 kroner,« siger Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.

Huspriserne er også stigende - dog med lidt lavere hastighed. Mens prisen på en ejerlejlighed er steget 9,1 procent henover det seneste år, lyder ændringen på 5,3 procent for villaer og rækkehuse.

I 10 ud af 11 landsdele har der været en årlig prisstigningstakt på huspriserne. Det er kun i Vestjylland, hvor priserne er faldet en lille smule med 0,2 % over det seneste år.

»Samlet set understreger det nok engang, at boligmarkedet er i fremdrift over det meste af landet,« fastslår Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.