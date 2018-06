Hundested borgeren Jacob Hjelmer har forgæves klaget til Hundested Kommune over en vej, som han mener, er farlig for cyklister, bilister og fodgængere med dyr, efter asfalten er begyndt at smelte i varmen.

»Det er livsfarligt, hvis du kommer på cykel, fordi man er tvunget til at køre uden om chikanen pga. de løse sten, som er blevet lagt ud for at blive kørt ned i asfaltbelægningen. Desuden er bilister set skride ud, da det er glat at køre i,« siger Jacob Hjelmer, der i den lukkede Facebook gruppe ’3390 Hundested’ har lagt billeder op af vejen med en advarsel til sine medborgere.

Borgere i Hundested advarer mod farlig vej for cyklister, bilister og fodgængere med husdyr, efter asfalten er begyndt at smelte i varmen. Borgere i Hundested advarer mod farlig vej for cyklister, bilister og fodgængere med husdyr, efter asfalten er begyndt at smelte i varmen.

Halsnæs’ borgmester, Steffen Jensen (S) har i Facebook-gruppen skrevet, at kommunen nu vil kigge på sagen.

Jacob Hjelmer er dog stadig skeptisk og forstår ikke, hvorfor kommunen i første omgang har besluttet at asfaltere på en måde, hvor stenene med tiden skulle sætte sig fast i tjæren.

»Det er jo en vej, som forbinder nogle af de flotteste områder i Hundested. Jeg håber ikke, der skal lig på bordet, før nogen reagerer,« siger Hundested-borgeren.

Bør Hundested Kommune finde på en ny løsning med Skansevej i Hundested