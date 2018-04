Se listen i bunden af artiklen. Og i videoen foroven: Se indslaget om en af skolerne på listen.



Skal man rette op på de dårligste skoler, så skal man sætte særligt ind hos forældrene. Kommunen skal støtte med morgenmad, transport og sørge for at børnene kommer ordentligt tid i seng, mener eksperter.

22 danske folkeskoler klarer sig så dårligt, at Undervisningsministeriet har udtaget dem til et særligt skærpet tilsyn, fordi de tilsyneladende ikke kan løse vanskelighederne selv. Skolernes problemer består hver især af flere forskellige ting. Det kan være ekstraordinært ringe faglige resultater, men også problemer med mobning og dårlig generel trivsel for eleverne.

Fælles for alle skolerne er, at deres problemer over en årrække er steget til et niveau, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der ligger under Undervisningministeriet, har fundet det nødvendigt at gribe ind.

For nogle skolers vedkommende er der blot tale om overvågning af skolens egne tiltag. I andre tilfælde stiller styrelsen med decideret konsulentbistand til skolerne, så de kan få løst deres opgaver. Det kan være at rette op på dårlig ledelse, vejlede i forbindelse med sociale problemer eller hjælpe med at forbedre trivslen hos eleverne.

Der er forældre, som simpelthen ikke kan overskue kampen med teenagernes computerspil til langt ud på natten Mette With Hagensen, landsformand i foreningen Skole og Forældre

Men der skal også sættes ind for at støtte forældrene, mener Mette With Hagensen, landsformand i foreningen Skole og Forældre. Skal man løfte skolerne, skal man først og fremmest løfte børnene. Kommunerne skal simpelthen hjælpe med at få børnene i tøjet, spist af om morgenen, i seng om aftenen og flere opgaver, som de fleste forældre selv klarer.

»Der er forældre, som simpelthen ikke kan overskue kampen med teenagernes computerspil til langt ud på natten, komme ud af sengen om morgenen, få lavet morgenmad og så videre. Der er familier der har brug for hjælp til de ting, som vi synes er banalt. Og DEN indsats, den ville rykke helt vildt for de skoler,« forklarer Mette With Hagensen.



Hvordan skal det foregå i praksis?

»Det kunne være en pædagog, der kommer og hjælper dem ud af døren. Eller man sørger for en kammerat, der hjælper med at komme og følges med dem. Eller nogen der hjælper med at komme og sørge for morgenmaden kommer i børnene,« siger Mette With Hagensen.

Er det ikke, at gøre kommunen til en slags curlingforælder for forældrene selv? Er det ikke opgaver, som alle forældre selv bør klare?

»Jo, det er det. Men der er også forældre, hvor det er svært for dem. Tidlig indsats er den eneste rigtige vej til at skabe succesfulde og ressourcestærke mennesker. Man sparer enormt meget senere ved at sætte ind tidligt,« siger Mette With Hagensen.

Hun bakkes op af Claus Hjortdal, der er formand i Skolelederforeningen.

»Der er allerede nogle kommuner, der har forsøgt sig med det. Og vi kan konstatere, at det virker,« siger han.

Jeg har selv tre drenge, som jeg laver mad til, får op om morgenen og afsted. Er det ikke urimeligt, at forældrene bare kan få kommunen til det? Er det ikke en opgave, som de selv skal løse?

»Det er forældrenes opgave at lave morgenmad, sørge for at de sover ordentligt og den slags, jo. Omvendt så svigter vi de børn, hvis ikke vi hjælper, når der er et behov. Jeg tror, forældrene gør det bedste, de kan. Også selvom det ikke altid er godt nok,« siger Claus Hjortdal.

Både Mette With Hagensen og Claus Hjortdal mener ikke, at støtten til forældre skal være i stedet for støtte til skolerne. Claus Hjortdal anslår, at 20 procent af ressourcerne med fordel kan anvendes på forældrene, og de sidste 80 på skolerne.

De forklarer begge, at det langt fra altid skyldes dårlig ledelse eller dårligt personale, at skolerne havner i problemer. Det er dog en af forklaringerne.

»Der findes skoleledere, der burde lave noget andet. Der findes også skolelærere, som burde lave noget andet. Men en skole kan sagtens have meget dygtigt personale og så havne i de her problemer, blandt andet hvis eleverne i høj grad kommer fra et socialt belastet bagland. Så jeg mener slet ikke, at de skal fyres alle sammen eller noget i den stil,« siger Mette With Hagensen.

Der ses desuden et generelt billede af, at næsten alle skoler, som kommer under det skærpede tilsyn, i høj grad for rettet op på problemerne. Enten ved egen hjælp eller ved støtte. Således er kun meget få skoler at finde på listen i en periode på mere end tre år.

Undervisningsminister Merete Riisager mener, at det er forældrenes ansvar, at sørge for at børn får morgenmad, sover ordentligt om natten og i det hele taget er parate til at modtage undervisning om morgenen. Det betyder dog ikke, at hun ikke mener, at kommunerne udmærket kan støtte trængte forældre.

»Hvis kommunerne vurderer, at kvaliteten eller trivslen på en skole bliver bedre af at sætte ind over for forældrene, er det op til kommunen at tage hånd om det,« skriver hun i en mail til BT.

Hun uddyber, at hvis en skole over længere tid ikke formår at løfte sig, så bør skolen i sidste ende lukkes eller skolelederen erstattes.

Her er de værste skoler Mølleholmskolen, Høje-Taastrup Kommune Skolen fejler på nationale test i matematik, hvor andelen af elever med et dårligt resultat er steget markant. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 15/16. Selsmoseskolen, Høje-Taastrup Kommune Skolens afgangsprøver er på et uacceptabelt lavt niveau. Samtidigt levede skolen ikke op til Undervisningsministeriets målsætning om at mindst 80 procent skal være ’gode’ til dansk og matematik på nogle af de klassetrin, som tager de nationale tests. Skolen har 72 procent indvandrere. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 14/15. Nørrevangskolen, Randers Kommune Skolens afgangsprøver er på uacceptabelt lavt niveau. Kun 53,5 procent af eleverne er ‘gode’ til at læse og 46 procent er ‘gode’ til matematik. Kravet fra Undervisningsministeriet er 80 procent. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 14/15 og der har været stor udskiftning i ledelsen. I 16/17 ligger afgangsprøverne dog kun 0,2 karakterer under det forventede gennemsnit. Herstedlund Skole, Albertslund Har leveret dårlige resultater ved afgangseksamen i flere år i træk. I 15/16 lå karakterne 0,8 under hvad man forventer af elever med tilsvarende baggrund. I 16/17 ligger afgangsprøverne dog kun 0,2 under det forventede niveau. Rønneskolen, Afd. Søndermark, Bornholm Skolen har oplevet en stor stigning i antallet af de dårligste elever i matematik målt på de nationale tests. Bøgebjergskolen, Faaborg-Midtfyn Skolen har problemer med børnenes trivsel. Hele 73,5 procent af elever i 0-3 klasse svarede “ja, nogle gange” på spørgsmålet om nogle drillede dem, så de blev kede af det. Arenaskolen, Greve Skolen leverer dårlige resultater i nationale tests og har under 45 procent elever, der får resultatet “godt” i dansk og 40 procent, der får “godt” i matematik. Eskilstrup Skole, Guldborgsund Skolen har i to år i træk ligget i de nederste ti procent i landet i mindst tre af de fire bundne prøvefag, som er engelsk, dansk, matematik og den fælles prøve for fysik, kemi, geografi og biologi. Skolen er fortsat i tilsyn, men karaktergennemsnittet er dog hævet i 16/17, så afgangsprøverne nu ligger 0,1 over det forventede gennemsnit. Skolecenter Hirtshals, Hjørring Skolen ligger i de laveste ti procent af landets skoler for eksamensresultater for tre ud af de fire bundne prøvefag. Til gengæld har skolen nu i 16/17 leveret afgangsresultater, der ligger 0,1 over forventet niveau. Skovvejens Skole, afd. Knabstrup, Holbæk Skolen har oplevet et stort fald i antallet af elever, der får karakteren “god” i nationale test i matematik.. Hvidebækskolen, Kalundborg Skolen har haft en stor stigning i elever, som klarer sig dårligt i matematik. Blågård Skole, København Skolen ligger i de nederste ti procent på tre af de fire bundne prøvefag ved skolens afgangseksamener. I 16/17 ligger karakterne 0,3 under forventet niveau. Brønshøj Skole, København Skolen har i to år ligget mere end en halv karakter under det niveau, som man ellers kunne forvente fra elever med samme baggrund. I 16/17 er det dog blevet noget bedre, så skolen ligger 0,2 under forventet niveau. Rådmandsgades Skole, København Skolen har ligget i de nederste ti procent på tre af de fire bundne prøvefag ved skolens afgangseksamener. I 16/17 lå skolens gennemsnit ved afgangsprøverne dog 0,1 over det forventede niveau. Maribo Skole, Lolland Skolen har i to år ligget mere end en halv karakter under det niveau, som man ellers kunne forvente fra elever med samme baggrund. For eksamensåret 15/16 lå skolen en hel karakter under forventet niveau. Skolen er nu opdelt i to afdelinger, Borgerskoleafdelingen og Blæsenborgafdelingen, som fortsat er i tilsyn, men har rettet betydeligt op på karaktergennemsnittet. Toubroskolen, Norddjurs Skolen har meget dårlige resultater i elevernes trivsel. 32,1 procent af elever i 0-3 klasse svarer “ja, tit” og 46,4 procent svarer “nogle gange” på spørgsmålet om de bliver drillet, så de bliver kede af det. Det er næsten 8 ud af 10 elever, som således oplever at blive mobbet.

Glesborg Skole, Norddjurs Har haft problemer med mobning i de små klasser, men i seneste måling fra 16/17, så har skolen opnået markant forbedring. De er stadig under tilsyn, men det forventes afsluttet i år. Sydskolen, afd. Fårevejle, Odsherred Skolen har i mindst to år i træk under 40 procent af eleverne, der får karakteren “god” i de nationale tests i matematik. Hjerm Skole, Struer Har haft problemer med elevers trivsel. Særligt i året 15/16 havde eleverne dårlig trivsel i 4-9. klassetrin. I seneste måling fra 16/17, så har skolen opnået markant forbedring. Der er dog stadigt problemer for især pigegruppen på de pågældende klassetrin. Gesten Børnecenter, Vejen Skolen har oplevet et stort fald i antallet af de dygtigste elever i faget dansk. Faldet er mindst 25 procentpoint over to år og omfatter mere end ti elever. Det er målt på de nationale tests. Karup Skole, Viborg Skolen er udtaget til tilsyn, da elevernes afgangsprøver har ligget i de ringeste ti procent i landet for tre af de fire bundne prøvefag, som er dansk, engelsk, matematik og fælles prøve i fysik, kemi, biologi og geografi. I 16/17 ligger det forventede gennemsnit dog kun 0,1 under forventet niveau. Svend Gønge-skolen, Vordingborg Skolen er udtaget på grund af ringe trivselsmålinger hos eleverne. I 0-3. klasse svarer 13,9 procent af eleverne “ja, tit” på spørgsmålet, om de bliver drillet, så de bliver kede af det. 51,4 procent svarer “ja, nogle gange”. Tallene har været endnu højere tidligere år. Landsgennemsnittet er henholdsvis 9,1 og 42,5 procent. Desuden havde skolens afgangsklasser i skoleåret 15/16 et gennemsnit, der lå hele 1,1 karakter under det forventede niveau for elever med samme baggrund. Ulsted Skole, Aalborg Skolen er udtaget på grund af ringe trivselsmålinger hos eleverne. I 0-3. klasse svarer hele 17,4 procent af børnene “ja, tit” på spørgsmålet om de bliver drillet, så de bliver kede af det. landsgennemsnittet er 9,1 procent og gennemsnittet i Aalborg kommune er 7,1 procent. Skolen har i tre år desuden oplevet en stigning i antallet af elever i 0-3. klasse, der siger “nej” til spørgsmålet “kan du godt lide din skole”. Hele 8,0 procent svarer “nej”, hvor landsgennemsnittet er 2,3 procent. 42,7 procent svarer “ja, lidt”, hvor landsgennemsnittet er 24,0. Kilder: Skolernes kvalitetsrapporter og kommunale målsætningssamtaler, Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik, samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsliste.