Forestiller du dig en fremtid med råd til årlige rejser, en stor bil og i det hele taget ikke at skulle bekymre dig om synderligt om økonomi? Så bør du måske tænke dig ekstra godt om, når du om lidt skal til at vælge uddannelse.

Den borgerlig-liberale tænketank CEPOS har netop samlet en liste over gennemsnitslønnen på 190 kandidatuddannelser. Dermed kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvilket fag der giver flest penge på bankkontoen.

Hvad synes du vejer tungest, når du skal vælge job?

Med listen står det klart, at du næppe skal forvente at kunne sætte dig ind på førersædet af en Ferrari, hvis du vælger en udannelse inden for billedkunst eller design. Vælger du derimod at læse noget med kemi eller lægevidenskab, er du mere sikker på at skovle penge ind. Her er gennemsnitslønningerne nemlig på op over en million kroner om året.

Fakta BEDST LØNNEDE HER ER DE 10 KANDIDATUDDANNELSER, HVOR DER ER FLEST PENGE AT HENTE: Forsikringsmatematik, cand.act.:1.339.248

Medicin, c.med.:1.205.266

Virksomhedssystemer, cand.polyt.: 1.104.428

Mejeribrugsvidenskab, c.lact.:1.102.082

Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.:1.052.474

Revisorkandidat, cand.merc.aud.:1.028.836

Statsvidenskab, cand.polyt.:1.012.663

Kemi, cand.polyt.:981.148

Økonomi, c.oecon.:943.819

Erhvervsøkonomi og matematik, cand. merc. (mat.):929.485 Kilde: Indkomsten inkluderer løn, pension, indkomst fra selvstændig virksomhed og offentlige overførsler. CEPOS.

Ifølge cheføkonom og vicedirektør i CEPOS, Mads Lundby Hansen, er det vigtigt at være velinformeret om bl.a. løn, inden man tager et endeligt valg om, hvad man vil læse.

»Det kan godt være, at man synes, det lyder sjovere at læse teatervidenskab end at læse til aktuar, men det er også nogle helt forskellige forhold, man har, når man er færdig. Det er værd at have med i sine overvejelser,« siger han til Politiken.

Fakta DÅRLIGST LØNNEDE HER ER DE 10 KANDIDATUDDANNSELR, HVOR DER ER UDSIGT TIL FÆRREST PENGE FOR DE FÆRDIGUDDANNEDE: Humanistisk/teologisk, ivu (lvu):349.502 Internat. Virks.komm., Am. Studier, cand.ling.merc.:343.027 Kultur- og sprogmødestudier(komb.HUM), cand.mag:341.626 Rytmisk musikpædagog (AM), kand.:336.060 Kommunikation, cand. mag.:329.258 Visuel kultur, c.mag.:329.258 Rytmisk instument-sang-ensemble, kand.:287.322 Designer tekstil, cand. design: 286.366 Billedkunst, videregående:192.152 Kilde: Indkomsten inkluderer løn, pension, indkomst fra selvstændig virksomhed og offentlige overførsler. CEPOS.

Ifølge Danske Studerendes Fællesråd er det dog lige så vigtigt at vælge noget, man brænder for og ønsker at fordybe sig i, uanset om det er højt- eller lavtlønnnet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse er torsdag d. 5. juli kl. 12.00.

Du kan se den fulde liste her, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.