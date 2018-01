Et stort studie af kram viser, at de fleste mennesker foretrækker at kramme højre om, men at meget følelsesladede situationer får os til at kramme fra venstre.

Næste gang, du får et kram, så prøv at lægge mærke til, om krammet kommer fra venstre eller højre.

Et tysk forsøg viser nemlig, at vores følelser bestemmer, hvilken vej vi krammer. Det skriver Ruhr Universität Bochum i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge det tyske forsøg har vi en tendens til at kramme fra venstre side i følelsesladede situationer. Forskerne vurderer, at det er, fordi vi bearbejder følelser i højre hjernehalvdel:

»Det er på grund af påvirkningen fra højre hjernehalvdel, som kontrollerer venstre side af kroppen, og som bearbejder både positive og negative følelser« fortæller en af de ledende forskere, Julian Packheiser, der er ph.d.-studerende i biopsykologi ved Ruhr Universität Bochum, i pressemeddelelsen.

Læs også på Videnskab.dk: Derfor gør kærlighed dig uovervindelig

Forskerne har undersøgt mere end 2.500 kram. Omkring 1.000 af dem foregik i en lufthavn.

Ved folks afrejse antog forskerne, at de krammende forsøgspersoner oplevede negative følelser. Dels fordi de sagde farvel til familiemedlemmer, og dels fordi omkring 40 procent af befolkningen lider af flyskræk.

Ved ankomsten vurderede forskerne, at forsøgspersonerne måtte opleve tilsvarende positive følelser, enten ved at blive genforenet med deres familier eller ved endelig at have overstået rejsen.

Læs også på Videnskab.dk: Er det sundt at spise fisk fra dåse?

Derudover indgår en gruppe af følelsesmæssigt neutrale kram, hvor skuespillere med bind for øjnene krammede fremmede mennesker på YouTube, som kontrolgruppe.

Krammeundersøgelsen viser desuden, at højrehåndede har større tendens til at kramme fra højre side, end venstrehåndede.

Det tyske forsøg er publiceret i tidsskriftet Psychological Research.

Læs mere på Videnskab.dk:

Derfor får kaffe og alkohol dig til at tisse

Sådan bliver du fantastisk god til at huske