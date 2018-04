Video af Landbrug of Fødevarer.

Den danske organisation Landbrug & Fødevarer møder stor kritik, efter de har udgivet en video om at få genskabt glæden ved svinekød.

Under overskriften 'Revitalisering af grisen' har organisationen lagt videoen op på det sociale video-medie Vimeo. I den to minutter lange video indleder en mandlig speaker med at sige:

'Kød er under pres. Gris er under pres.'

Speakeren fortsætter derefter med at sige, at der skal fokuseres på en målgruppe: De unge. Alt imens der kører billeder af smarte, glade unge mennesker på skateboard og med omvendt kasket og Macbooks.

'Vi skal i meget højere grad iscenesætte os selv, så vi passer til fremtidens forbrugere; de unge, millenials. De er vores reelle udfordring. De kan godt lide gris, men de kan ikke tilberede den. Det er som om, vi er ved at tabe en hel generation på gulvet. Ja, de vil have 'coolness, convenience og ocassions.' ...Gris er smagen er hygge.'

Offentliggørelsen af Landbrug og Fødevarers nye svinevideo, der slutter af med: 'Gris kan mere', bliver svinet til på de sociale medier.

Pinterest op i den her. Mit nye motivational quote. pic.twitter.com/ftCaBxUhzT — Kristoffer (@dahyernst) April 17, 2018

På Twitter skriver den tidligere radiovært og nuværende ejer af en rengøringsplatform Esben Bjerre Hansen blandt andet, at det er den mest tåkrummende video i år.

Hvis du lige går drømmer om at få en gaffel jaget direkte ind i øjet, så fortvivl ej. Landbrug og Fødevarer har dig. Den mest tåkrummende video i 2018. Jeg gir jer: "GRIS KAN MERE" https://t.co/SmetItvK5Z — Esben Bjerre Hansen (@EsbenBjerre) April 17, 2018

Hvilket bliver bakket op om af blandt andre kulturchef Ane Cotzen, musiker Mikael Simpson og ekspert i sociale medier Christiane Vejlø.

Er det ironi? Det må det da være..? — Ane Cortzen (@Ane_B_Cortzen) April 17, 2018

Kød, smøger & Nestlé. Nej tak. — Mikael Simpson (@mikaelsimpson) April 17, 2018

Den er SÅ meget til dig. Ung, skateboardertype som elsker når ordet “gris” indgår i inspirational quotes! — Christiane Vejlø (@christianevejlo) April 17, 2018

Det her er det mest millennial klip, bureauet kunne finde på shutterstock pic.twitter.com/JNmhoQgCSC — Jonas Juhler Hansen (@jonasjuhler) April 17, 2018

I et tweet til Esben Bjerre Hansen svarer afdelingsleder i Handel, Marked og Ernæring hos Landbrug & Fødevarer, Mette Gammicchia‏, at det var en fejl, at den blev offentliggjort hos alle.

Hej Kevin. Det kan jeg godt forstå, du spørger om. Det er simpelthen en fodfejl i forbindelse med udsendelsen af et nyhedsbrev. Når det så er sagt, er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi kigger på de ord, vi bruger om produkter. Det gik vi ud i medierne med allerede sidste år. — Mette Gammicchia (@MetteGammic) April 17, 2018

Derudover skriver hun også, at målgruppen ikke er de unge, men detailbranchen.

Hej Esben. Målgruppen er ikke de unge, men detailbranchen. Formålet med videoen var at starte en dialog med netop detailbranchen om salg af dansk grisekød ifm. en konference. Også god dag og god gris til dig :-) — Mette Gammicchia (@MetteGammic) April 17, 2018

Kritikken er forståelig

BT har spurgt Landbrug & Fødevarer, hvordan det hænger sammen med, at speakeren i videoen siger:

'Vi skal i meget højere grad iscenesætte os selv, så vi passer til fremtidens forbrugere; de unge, millenials. De er vores reelle udfordring. De kan godt lide gris, men de kan ikke tilberede den. Det er som om, vi er ved at tabe en hel generation på gulvet. Ja, de vil have 'coolness, convenience og ocassions.'

I en mail til BT skriver Mette Gammicchia:

'Videoen er sat på spidsen. Den er lavet til et internt arrangement for detailhandelen og forarbejdningsindustrien. Vi synes, at videoen var god til det formål, den blev lavet til. Men det var aldrig meningen, at videoen skulle ud i offentligheden. Vi har ikke noget at skjule med videoen, men den er lavet for at sætte tingene på spidsen overfor en specifik målgruppe. Den er altså ikke tiltænkt den brede offentlighed,' skriver Mette Gammicchia og fortsætter:

'Jeg forstår udmærket godt kritikken, og den undren flere har. Jeg ville også selv undre mig, hvis jeg havde set den som en kampagnevideo fra Landbrug & Fødevarer.'

Flere peger på, at I ikke nævner dyrevelfærd i videoen. Hvorfor gør I ikke det?

'Videoen er ikke en kampagnevideo. Den er ikke tiltænkt de brede masser og skal altså heller ikke ses som et forsøg på at sælge et produkt til en bestemt målgruppe. Derfor giver det heller ikke mening at tale om, hvad vi siger og ikke siger i videoen. Men jeg forstår da godt, at når man ser videoen med forbrugerbriller på, så undrer man sig måske over den. Jeg kan kun gentage, at det er en fejl, at en den interne video, er blevet offentliggjort – også selvom vi ikke har noget at skjule,' skriver Mette Gammicchia.