I videoen herover kan du se optagelserne af ulven, der bliver skudt fra en bil.

For to uger siden blev en ulv skudt ned på en mark, der tilhører en folketingskandidat for Liberal Alliance. Nu trækker politikeren sig, skriver TV Midtvest.

Således blev ulven skudt på Liberal Alliances folketingskandidat Steffen Troldtofts ejendom ved Ulfborg i Vestjylland. Han har tidligere været med til at formulere partiets ulvepolitik.

»Jeg trækker mig fra politik på grund af den mediestorm, der har været. Det har jo vist sig, at hele den her sag bliver brugt til at slå Liberal Alliance i hovedet. Og de har trods alt en fornuftig ulvepolitik, som partiet prøver på at få igennem. Men hvis det ender med, at jeg skader partiet mere end det gavner, så får jeg jo ikke noget fornuftigt igennem på området,« siger Steffen Troldtofts til TV Midtvest.

Drabet på ulven møder også kritik fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ulven var ifølge en ekspert, som DR har talt med, nemlig hverken aggressiv eller til fare.

»Ulven udviser ikke noget, der minder om aggressiv adfærd. Ulven er forvirret over, hvad der sker. Den er først og fremmest nysgerrig. Den kan ikke rigtig forstå, hvorfor den bliver jaget af traktoren, men da den ikke føler sig direkte truet, stikker den ikke af og løber ind i skoven,« siger Frank Vig Larsen, der har 19 års erfaring med ulve, til DR.

Eksperten understreger dog, at han ikke udtaler sig om, om det var rigtigt eller forkert at skyde ulven.

Kort inden nedskydningen jagter folketingskandidaten ulven rundt på marken i sin traktor, hvor ulven virker meget rolig. Ikke længe efter møder et nært familiemedlem til Steffen Troldtoft op i en bil og skyder ulven ud igennem vinduet.

Steffen Troldtoft har tidligere været ude med klare holdninger til de ulve, som huserer på hans hjemegn. Overfor Landbrugsavisen har han forklaret, at han mener, at ulvene ødelægger værdien af hans ejendom.

»Jeg risikerer at min ejendom falder i værdi, fordi folk ikke vil flytte til et sted med ulv i baghaven,« sagde Steffen Troldtoft til Landbrugsavisen i marts måned.

Han har også formuleret en pressemeddelelse om samme problemstilling førhen.

'Ulven er fredet i Danmark, men når den opholder sig tæt på mennesker og dyrehold, er den grundlæggende at regne for et problemdyr og skal bekæmpes som sådan. Liberal Alliance foreslår derfor, at det skal være tilladt at skyde ulve,' skrev Steffen Troldtoft og miljøordfører Carsten Bach i en pressemeddelelse om Liberal Alliances ulvepolitik tilbage i juni 2017.

Politikerens familiemedlem, der er sigtet for at have skudt ulven, er en 66-årig mand.

Tidligere har BT forsøgt at få en kommentar fra ham, men det har ikke været muligt.