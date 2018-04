Ulvens tilbagekomst til den danske natur deler i den grad danskerne. Dem, der bor op og ned af den, både hader og frygter den, mens andre - ofte dem på lidt bedre afstand - tager imod med åbne arme. Også fra politisk hold er der uenighed om, hvordan det fredede rovdyr skal håndteres.

'Ulven kommer. Ulven kommer.' Sådan råbte Peter i det gamle folkeeventyr. Men i Vestjylland råber de ikke længere. Nu er de nemlig blevet så trætte af de ubudne gæster fra Tyskland, at en mand i mandags tog loven i egen hånd og skød og dræbte et eksemplar af det fredede rovdyr.

Det var en 66-årig mand, der pløkkede en ung hun-ulv på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland. Til bestyrtelse og harme for nogle, mens andre forstod eller måske endda også støttede vestjydens selvtægt. Manden nægter sig skyldig, men på baggrund af vidneudsagn er han nu sigtet for flere overtrædelser af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen understregede tirsdag over for Ritzau, at han ikke går ind for selvtægt, men at han er bekymret over, at ulven er tilbage i Danmark.

»Helt generelt mener jeg, at ulven volder problemer i egne af Danmark, og jeg forstår godt, at folk, der bor tæt på ulven eller har husdyr, bliver bange,« sagde ministeren tirsdag til Ritzau.

BT har talt med partiernes ordfører på området, og selv om alle politikerne er enige om, at krybskyttens ulvedrab er uacceptabelt, så holder enigheden på Christiansborg op, når spørgsmålet handler om, hvorvidt fredningen af ulven skal ophæves. I den forbindelse er det dog vigtigt at bemærke, at det er EU, der har fredet ulven, og derfor kan danske politikere ikke bare egenhændigt gøre det lovligt at jage den her til lands.

Til højre i salen er holdningen typisk, at ulven er et problem, og at vi skal arbejde for at det bliver lovligt at jage den. Til venstre i det politiske spektrum ser man derimod i højere grad ulven som en berigelse af den danske natur.

I Enhedslisten slår naturordfører Øjvind Vilsholm fast med syvtommer søm, at partiet ikke støtter et ulvefrit Danmark. Tværtimod.

»Endelig er en af vores hjemmehørende smukke rovdyr genindvandret, og automatreaktionen fra flere kanter er, at ulven skal udryddes. Det er en utrolig ensidig tilgang til naturen,« skriver han i en mail til BT og siger til spørgsmålet om, hvorvidt fredningen af ulven skal ophæves i Danmark:

»Nej, ulven skal beskyttes. Ulven har en naturlig plads i den danske natur, og vi skal selvfølgelig vænne os til, at den er her. Men jeg vil også understrege, at ulven ikke er farlig for mennesker,« lyder det altså fra Enhedslisten.

Det røde venstrefløjsparti bakkes op af Alternativet, hvor miljøordfører Christian Poll - som de fleste af de øvrige politikere også pointere - gør opmærksom på, at beskyttelsen af ulven er noget, som er vedtaget i EU og derfor er en lov, vi som danskere ikke bare kan beslutte os for at lave om. Men Alternativet mener heller ikke, at vi herhjemme skal arbejde for at få fjernet fredningen af ulven.

»Nej, ulven skal beskyttes. Sådan er det med al forandring. Der vil være nogle, der er bekymrede. Sådan var det også, da vi fik biler i stedet for hestevogne. Det tager tid at vænne sig til nye forhold, men det er vigtigt, at man ikke lader sig skræmme af at have læst rødhætte og ulven i barndommen.«

I regeringspartiet Venstre vil man derimod gerne på EU-niveau laver regler om, så ulvebestanden kan reguleres.

»Der er ikke plads til ulven i Danmark. Når man ser på de steder, ulven dukker op, så angriber den jo får og kreaturer og skaber utryghed for mennesker. Vi skal ikke vente med at regulere, til ulven har angrebet de første børn og mennesker,« siger Miljøordfører Erling Bonnesen.

Ulven blev fundet skudt på en mark øst for Ulfborg. Det er netop her, at en han- og en hun-ulv sidste år dannede par og fik op til seks hvalpe. Samtidig har flere borgere det seneste år udtrykt utryghed ved at færdes i naturen. Og mandag så en ny ulvekritisk forening - Ulvefrit Danmark - dagens lys.



BT har spurgt alle de politiske partier, om de mener ulven er et problem i Danmark. Her er deres svar:

Alternativet, Christian Poll, miljøordfører og ordfører for dyrevelfærd:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen på ulve?

»Nej, ulven skal beskyttes. Sådan er det med al forandring. Der vil være nogle, der er bekymrede. Sådan var det også, da vi fik biler i stedet for hestevogne. Det tager tid at vænne sig til nye forhold, men det er vigtigt, at man ikke lader sig skræmme af at have læst rødhætte og ulven i barndommen.«

Enhedslisten, Øjvind Vilsholm, Enhedslistens naturordfører:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Ulven er fredet og det er derfor ikke til diskussion, at den skal være her. Vi skal finde ud af, hvordan vi lever sammen med ulvene. Jeg kan godt forstå, at folk bliver bekymrede, når ulven - som der jo knytter sig så mange gamle myter til - pludselig observeres i ens nærområde. Men erfaringer fra andre lande viser, at der ikke har været angreb på mennesker i dette århundrede i vores del af verden. Så i forhold til mennesker er der altså ikke grund til at frygte ulven.«

SF, miljøordfører Trine Torp:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Nej, det mener vi ikke. Ulven er jo beskyttet, så vi har jo nogle forpligtelser i forhold til at skabe en rig og mangfoldig natur i Danmark, som ulven jo er en del af og har været tidligere. Hvis en ulv udvikler sig til en 'problem-ulv', så kan man allerede i dag regulere dem. Men det skal ikke foregå ved, at den enkelte borger eller jæger bare kan skyde dem, fordi de synes.«

Socialdemokratiet, miljøordfører Christian Rabjerg Madsen:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Vi tager den bekymring, der er i Vestjylland, meget alvorligt. Det er klart, at man skal kunne færdes trygt i den danske natur. Socialdemokratiet vil ikke afvise nogle løsninger i forhold til ulveproblematikken. Vi har behov for at få Vildtforvaltningsrådet på banen, før vi lægger os fast på, hvordan problemet skal løses.«

De Radikale, Andreas Steenberg, landbrugs- og dyrevelfærdsordfører:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Jeg er skeptisk tilhænger, hvis jeg ellers kan få lov til det i den ophedede debat. Ulven er her, og den er et truet dyr, men vi skal heller ikke underkende frygten, og at den tager får og andre dyr af og til. Derfor skal vi holde øje og tage bestik af udviklingen. Nu og her er der brug for at oplyse befolkningen om, at der for eksempel ikke har været ét tilfælde i Tyskland, hvor den har angrebet.«

Liberal Alliance, miljøordfører Carsten Bach:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Vi kan ikke i Danmark ophæve fredningen på EU-reglen. Men regeringen arbejder på at få lempet reglerne for fredningen på EU-niveau. Det her (at en mand skyder en ulv i selvtægt, red.) er et udtryk for, at vi som politikere ikke har været hurtige nok. Vi har skabt en situation, hvor vi er kommet ud i selvtægt, og der er jo ikke nogen, der ønsker. Derfor er jeg utrolig ærgerlig over, at man ikke har lavet klarere regler for 'problemulve' i Miljø- og Fødevareministeriet, for så tror jeg, vi kunne have undgået denne situation.«

Venstre, miljøordfører Erling Bonnesen:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Reglerne skal laves om på EU-niveau, så vi kan regulere ulven. Det vil sige, at ulven skal holde sig meget langt nede i antal. Der er ikke plads til den her i Danmark. Når man ser på de steder, ulven dukker op, så angriber den jo får og kreaturer og skaber utryghed for mennesker. Vi skal ikke vente med at regulere til, at ulven har angrebet de første børn og mennesker.«

Konservative, landbrugs- og dyrevelfærdsordfører, Orla Østerby:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Ulve i Danmark er et kæmpe problem. Danmark er ikke stort nok til ulve. Jeg er selv valgt i en vestjysk storkreds, og det er der, ulven er. Jeg har selv set, hvor mange får en ulv har slagtet bare ved en enkelt landmand. Det var altså flere hundrede. Folk ændrer adfærd i naturen på grund af ulven. Dens tilstedeværelse truer økologien, naturplejen og bosætning. Hvis der endelig skulle være ulve i Danmark, så skulle det være i en zoologisk have.«

Dansk Folkeparti, dyrevelfærdsordfører Karina Due:

Skal vi i Danmark arbejde for at ophæve fredningen af ulve?

»Der er jo et EU-direktiv, der gør, at vi ikke bare kan ophæve fredningen af ulven, men vores holdning er, at Danmark ikke er stort nok til ulve. Vi har en idé om, at vi kan bedøve ulvene og fragte dem til lande, hvor de gerne vil have ulve. Og så vil vi gerne have nogle mere lempelige regler i forhold til, hvornår en ulv må skydes, og hvornår man definerer en ulv som en problemulv. Vi kan allerede nu høre, at der er mange, der ikke tør lade deres børn gå ud alene, og der har vi et problem, fordi trygheden for vores befolkning skal være i orden.«