Traditionen tro kan du søndag få en gratis is til at kickstarte din sommer.

Kalenderen siger forår, og det betyder en forsmag på sommerens mange is. Søndag 25. marts uddeler Frisko traditionen tro 100.000 gratis is ved 7-Eleven-butikker over hele landet.

Det sker i anledningen af, at vi natten til søndag skulle sætte uret en time frem og dermed gik over til sommertid.

Men du skal nok være hurtig, hvis du vil nå at få fingrene i en af de kolde delikatesser. De gratis is bliver delt ud fra klokken 12, og hvis man skal dømme ud fra tidligere år, er der rift om isene.

Frisko forventer selv, at isene vil blive revet væk af de sommer-hungrende danskere.

»Vi glæder os meget til at give mange danskerne en god start på is-sæsonen på næste søndag. Og jeg er ikke i tvivl om, at selvom at forårsvejret lader vente på sig, skal der nok komme fart på is-uddelingen i landets 7-Eleven butikker,« siger Ditte Meyer, Brand Manager hos Frisko i en pressemeddelelse.

På Facebook-begivenheden for den gratis is-uddeling har blot 860 personer sat sig som ’deltager’, og derfor burde der være rigeligt med gratis is til alle dem, som bor i nærheden af en 7-Eleven.