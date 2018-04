Den verdenskendte sportsbutik Adidas vil skære ned i antallet af fysiske butikker og i stedet satse på onlinehandel.

Det skriver Financial Times.

»Vores hjemmeside er den vigtigste butik, vi har i verden. Over tid vil vi have færre butikker, men de vil være bedre,« siger den danske administrerende direktør, Kasper Rorsted, ifølge mediet, men vil ikke oplyse, hvor mange butikker, der skal lukkes.

Lukningen af de fysiske butikker vil ske over de næste par år. Her vil der blive investeret op mod 900 millioner kroner i den digitale forvandling.

Adidas har lige nu 2.500 egne butikker og 13.000 mono-brand franchise butikker, (butikker med kun ét mærke, red.).

Sidste år steg det tyske firmas onlinesalg med 57 procent til 11 milliarder kroner. Adidas forventer, at det tal skal stige til 30 milliarder kroner inden for de næste to år.