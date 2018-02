Hofjægermester og godsejer Erik Juel, hvis familie gennem generationer har været tæt på Kongehuset, er meget berørt over kongehusets melding om prins Henriks tilstand.

»Jeg vil bare sige, jeg er ked af det det. Frygtelig ked af det.«

Sådan lyder det fra hofjægermester og godsejer Erik Juel, efter at kongehuset tirsdag har meddelt, at prins Henrik, der er alvorligt syg, er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot, hvor han skal tilbringe sin sidste tid.

Erik Juel (84) har haft tæt tilknytning til kongefamilien gennem årtier. Dronning Margrethes forældre kom en del hos Erik Juels forældre på Juelsberg. Hans søster Birgitta Hillingsøe har siden barnsben været en af dronningens tætteste veninder.

»Jeg er ked af, at han er blevet syg. Jeg tænker på det hele tiden,« siger Erik Juel, der ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Prins Henrik har den seneste tid været indlagt på Rigshospitalet, efter han blev syg under en rejse til Egypten i slutningen af januar. På Rigshospitalet fik han konstateret en godartet tumor i sin venstre lunge. Efterfølgende blev prinsen overført til behandling for en lungeinfektion. Fredag meddelte kongehuset i en pressemeddelelse, at prinsens tilstand er blevet ’alvorligt forværret’.

Weekenden og mandagen igennem har hele kongefamilien aflagt den syge prins adskillige besøg på Rigshospitalet.

Flere af prinsens venner har de seneste dage udtrykt bekymring, mens tusinder af danskere på de sociale medier har ønsket dronningens mand god bedring.

Desværre er prinsens tilstand ikke blevet mindre alvorlig, oplyser kongehuset.