Ny Lillebæltsbro skal på grund af revner i asfalten repareres fra fredag og to-tre uger frem.

Der er opstået revner i asfalten på Ny Lillebæltsbro. Der skal derfor udføres reparationer på broen, som allerede begynder fredag.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Revnerne er opstået i asfalten i højre spor på vej mod Jylland. Reparationerne forventes at vare to-tre uger. Der vil blive arbejdet hele døgnet, også i weekender og på helligdage.

Højre vognbane samt nødsporet vil derfor være spærret i reparationsperioden.

Den Gamle Lillebæltsbro skal også hovedistandsættes.

Reparationerne af de to broer over Lillebælt er en del af en større omgang reparationer på i alt otte broer og to tunneler i Danmark.

Skader vil blive udbedret, og broernes beskyttelse mod vejret skal fornys. Det skal give de mest trængende broer et ansigtsløft og dermed forlænge deres levetid.

- Velfungerende broer spiller en vigtig rolle, både når mange danskeres hverdag skal hænge sammen, og når erhvervslivets gods skal transporteres effektivt fra A til B, siger drifts- og anlægsdirektør i Vejdirektoratet Michael Kirkfeldt i en pressemeddelelse.

/ritzau/