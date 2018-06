Vejdirektoratet advarer om risiko for kø flere steder denne weekend.

Dyrskue, festival eller airshow. I denne weekend hopper mange danskere i bilen for at komme ud at opleve et af de mange udendørs arrangementer, og det er ikke bare hyggeligt, når Familien Danmark rykker ud i det fri til store begivenheder. Det giver også en del trafikale udfordringer.

Vejdirektoratet advarer om, at der kan være trængsel og kø flere steder både lørdag og søndag. Især omkring dyrskuet i Roskilde, kan der være køproblemer.

»Vi frygter, at der kan opstå kødannelse omkring frakørsel 12. Det kan give store problemer og lang kø. Det har vi oplevet tidligere år. Især når vejret er godt,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet Britt Osted Nielsen og opfordrer bilisterne til at tage en afkørsel før eller efter.

Roskilde Dyrskue er en af de store begivenheder, der kan give trafikkaos. Her et billede fra skuet i 2016. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Roskilde Dyrskue er en af de store begivenheder, der kan give trafikkaos. Her et billede fra skuet i 2016. Foto: Bax Lindhardt

Generelt opfordres bilisterne på strækningen til at tage den med ro, være opmærksomme og huske en god portion tålmodighed. Det kan nemlig sagtens tage mellem 20 til 30 minutter ekstra at komme frem. Den øvrige trafik burde ikke blive berørt, men den vagthavende opfordrer alle til at være opmærksom omkring frakørsel 12, hvor bilerne kan holde i kø i både nødspor og første vognbane.

I dag og henover weekenden afholdes Roskilde Dyrskue. Det kan give tæt trafik på Holbækmotorvejen på vej rundt om Roskilde, især omkring <12> Roskilde S. Gæster til dyrskuet opfordres til at bruge <10> Roskilde Ø eller <13> Ringstedvej i stedet. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) June 8, 2018

Der kan også forekomme tæt trafik på rute 14 Ringstedvej, rute 6 Køgevej og på de mindre veje omkring dyrskuet. Der er risiko for forlænget rejsetid, især i formiddagstimerne. #dktrafikinfo https://t.co/jwHGTBcYvy — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) June 8, 2018

Også i Aalborg regner Vejdirektoratet med, at det årlige airshow kan give problemer.

»Vi forventer tæt trafik. Der kommer mellem 100.000 og 150.000 besøgende, og rigtig mange af dem kommer i bil,« siger Britt Osted Nielsen og minder flyrejsende om, at de skal hjemmefra i ekstra god tid på søndag, hvis de ikke vil risikere at sidde fast i en kø misse deres fly.

Mange nordjyder ventes at søge mod lufthavnen på søndag, når der endnu engang er airshow. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Mange nordjyder ventes at søge mod lufthavnen på søndag, når der endnu engang er airshow. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Skal du i lufthavnen for at opleve airshowet, opfordrer Vejdirektoratet bilisterne til at slå gps'en fra og følge de gule skilte, der viser vej til begivenheden.

Lørdag er der Rock under broen ved Lillebælt. (Arkivfoto fra år 2000) Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lørdag er der Rock under broen ved Lillebælt. (Arkivfoto fra år 2000) Foto: CLAUS FISKER

Endelig er der festivalen Rock Under Broen ved Lillebælt lørdag, hvor Vejdirektoratet opfordrer bilisterne til at finde alternative ruter.