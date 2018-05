Fredag eftermiddag er en lastbil og personbil kørt sammen på Dyssegårdsvej i Gentofte.

Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.



«Det er to parter, der er involveret. En lastbil og en personbil. Umiddelbart ligner det, at lastbilen er kørt op bag i personbilen. Vi skal lige have lov til at undersøge det ordentligt, men det er, hvad det ligner lige nu,« siger Christian Kobbernagel, vagtchef ved Nordsjællands Politi.



Politiet har undersøgt stedet, hvilket betød, at sporet i østgående retning har været lukket.



Men de skriver nu på Twitter, at begge vognbaner er åbne igen, og at der ikke var tale om et alvorligt uheld.



Vedr. færdselsuheld på Dyssegårdsvej er begge vognbaner nu åbnet igen. Intet alvorligt. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 18. maj 2018

Politi og redning på stedet. 2 parter involveret og der arbejdes fortsat på stedet. 1 spor er farbart mod øst, men vestgående vognbane er lukket. Pt. ukendt tidsperspektiv. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 18. maj 2018

Færdselsuheld på Dyssegårdsvej i Gentofte. Politi og redningsberedskab på vej til stedet. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 18. maj 2018