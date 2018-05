Danmark får nu en splinterny luksusbiograf, der skal være den bedste i hele landet.

Med den nyeste teknologi vil biografejer og filmproducent Michael Obel indrette fem sale i en top-luksuriøs biograf, der skal ligge på toppen af Experimentarium i Tuborg Nord.

Biografen skal hedde SkyBio Hellerup og skal efter planen åbne det kommende efterår, skriver Berlingske.

SkyBio Hellerup skal blandt andet indrettes med luksussæder, der indeholder puder, varmetæpper, og så skal de kunne lægges ned. Samtidig skal biografen have en stor luksus-foyer med panoramavinduer med udsigt ud over Øresund. Det er noget, som Michael Obel selv kalder ’nok Danmarks bedste biografudsigt’.

Michael Obel, der blandt andet allerede ejer biografer i Helsingør, Hjørring og Slagelse, har i mange år drømt om at bygge en biograf i Hellerup, hvor han netop selv har boet i 30 år.

»Jeg tror ikke, Hellerup har haft en biograf de sidste 50 år, og det er jo helt absurd. Her bor omkring 100.000 mennesker, som vil få os som deres nærmeste biograf,« siger han til Berlingske og tilføjer: »Vi vil gerne være verdens bedste lokale biograf.«

Selv om Netflix, HBO og andre streamingtjenester er på stor fremmarch i disse år, så nager det ikke Michael Obel at satse på det store biograflærred, fortæller han. Biograferne har efterhånden overlevet utallige kriser, og markedet lever og har det godt, mener han.

Ifølge Michael Obel har biografer nemlig noget, som streamingtjenesterne ikke har. Og det er en fælleskabsoplevelse. Den oplever man ikke på samme måde i en biograf, som man gør hjemme i stuen med sin familie og en bærbarcomputer eksempelvis.

Formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, hilser den nye luksus-biograf i Hellerup velkommen, han mener, at den nye biograf er en del af et større boom i branchen. I mange danske byer, her i blandt Løgstør, Sønderborg og Haderslev, er der nemlig inden for kort tid kommet nye biografer, og det, mener formanden, er et klart udtryk for, at der er et behov, siger han til Berlingske.

Selv om Michael Obels splinternye biograf i Hellerup fokuserer på luksus, så erkender han, at det ikke er nok til at lokke filmelskere i biografen. Danske biografers største udfordring er nemlig ifølge ham ikke noget, de selv kan stille noget op imod. Således fortæller biografejeren, at biografsæderne kan være nok så gode, men hvis filmene ikke er gode nok, så kan det være ligegyldigt. Og det er de ikke ifølge Michael Obel, som særligt slår ned på niveauet på danske film.