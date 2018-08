Nok har sommeren været varm, men onsdag kommer kviksølvet i termometre i flere dele af landet på overarbejde, når det formodentligt kommer til at vise et sjældent højt varmeniveau.

Det fortæller meteorolog ved DMI, Mette Wagner, der dog samtidig skyder muligheden for en alletiders varmerekord ned.

For selvom både midt- og sydsjællændere samt lollikker og falstringer får steghede temperaturer på 35 grader i morgen, så er det ikke nok til at slå de 36,4 grader, som blev målt i 1975.

»De nyeste prognoser viser, at vi ikke kommer til at slå rekorden. Det bliver varmt, men ikke rekordvarmt. Lokalt kommer vi op på 35 grader, men typisk vil temperaturen ligge på 32 grader« siger hun.

DMI har lavet landsdækkende temperaturmålinger siden 1874, og kun få gange er det sket, at Danmark får så voldsom varme, som det bliver tilfældet onsdag - rekord eller ej.

Kun otte gange er det sket, at varmen har oversteget 35 grader. Det skete senest i det magiske år 1992, hvor Danmark som bekendt blev europamestre i fodbold. Den højeste temperatur målt i 2018 er indtil videre 33,1 grader.

Du tænker måske, at det da må være sjældent med så varm en sommer her? Nah, måske ikke. Vi har lavet en lille statistik over, hvor ofte de varmeste sommertemperaturer egentlig optræder i Danmark



Mette Wagner forklarer, hvorfor varmen får et nøk opad i forhold til de i forvejen høje temperaturer, danskerne har haft siden begyndelsen af maj og som måske betyder, at 2018 vil indskrive sig i den kollektive bevidsthed som en mindeværdig sommer.

»Vi får noget rigtig varm luft, som strømmer op til os. Det har været undervejs i noget tid. Der er relativt varmt over hele kontinentet, men nu kommer vinden den rigtige vej,« siger hun.

Hvis varmen er for meget, anbefaler meteorologen at køre vestpå. For ved den jyske vestkyst kan der sandsynligvis findes steder, hvor temperaturerne ikke bliver højere end 20 grader.

I de efterfølgende dage får danskerne et pusterum for varmen.

»Efter i morgen ser det ikke ud til, at vi skal se 30 grader de næste syv dage,« siger Mette Wagner.