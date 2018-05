I videoen ovenfor kan du se bilistens vanvidskørsel mellem Skanderborg og Aarhus.

Brian Rimdal filmede i søndags en bilist på motorvejen E-45 mellem Skanderborg og Aarhus, der slingrende fra side til side mellem de forbipasserende biler. Chaufføren, en beruset 46-årig mand, endte med at blive anholdt af politiet.

Brian Rimdal var på vej til Åbyhøj med sin datter, da en bil pludselig var ved at køre galt.

»Vi var på vej til Åbyhøj, hvor min datter skulle spille DM i basketball. Pludselig lægger vi mærke til den sorte bil, der er lige ved at køre ind i autoværnet,« siger Brian Rimdal til BT.

Bilen bliver på daværende tidspunkt ved med at zigzagge, og er tydeligvis til fare for de andre bilister. Derfor vælger Brian Rimdal at ringe til politiet, mens hans datter filmer episoden.

»Politiet beder os følge efter ham og hele tiden opdatere dem med, hvor han befinder sig. Vi får at vide, vi naturligvis skal passe på os selv,« siger Brian Rimdal, som derfor også fik lov at bryde fartgrænsen, for at kunne følge med den påvirkede bilist.

Brian Rimdal fortæller, hvordan bilen blev ved med at køre, så han var til fare for andre.

»Han slingrer videre og rammer en grå bil og autoværnet et par gange. Jeg tænker bare, at det her går galt på et tidspunkt, så jeg holder god bremseafstand. Men på et tidspunkt kører han fra os,« siger Brian Rimdal, som pointerer, at han på daværende tidspunkt kørte 140 kilometer i timen.

»Ved afkørslen ved Aarhus C er han kørt direkte ind i volden, og jeg fortæller politiet, det er slut,« siger Brian Rimdal.

Men nærmest inden, han får set sig om, formår bilisten, på trods af, at han akkurat er kørt ind i volden, at fortsætte sin vanvidskørsel.

»Herefter laver han en sindssyg overhaling og er ved at køre frontalt ind i en modkørende bus. Længere fremme er han to gange ved at miste herredømmet, og det kunne have gået helt galt, da der var en masse golfspillere på vejen,« siger Brian Rimdal.

Efter en længere tids jagt, indhenter politiet endelig bilisten, da chaufføren kørte ind i et skilt og et træ ved Harlev.

Brian Rimdal er chokeret efter hændelsen, men er glad for, ingen kom til skade.

»Efterfølgende kunne vi godt mærke adrenalinen. Men efter at have tænkt turen igennem, var det på intet tidspunkt farligt for mig. Snarere for ham selv og de biler, der undveg hans sindssyge kørsel,« fortæller Brian Rimdal.

Østjyllands politi oplyser til Aarhus Stiftstidende, at manden knap kunne tale rent, fordi han var så fuld, da de anholdte ham, og at andre bilister også havde alarmeret politiet søndag formiddag i sidste uge klokken 11.41, da episoden fandt sted. Han kørte desuden også bil uden kørekort.