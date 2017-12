Klokken var omkring 16 juleaftensdag, og Niels fra Brøndby var netop kørt ned for at hente lidt ekstra vin til julemiddagen. På vej tilbage til sin kærestes svigersøn og datter lød der pludselig et ordentlig brag, da bagruden blev totalsmadret.

- Hvad tænker man i en sådan situation? Man når ikke at tænke noget som helst. Hjernen stod fuldstændig stille, siger Niels til TV 2 Lorry.

På grund af sagen ønsker Niels ikke sit efternavn frem, men bekræfter, at hele selskabet var ret så chokeret.

Bilens bagrude blev totalsmadret af stenkastet, som sandsynligvis skete fra den nye bro ved jernbanelegemet ved Brøndby Haveby og Mosebjergvej.

Københavns Vestegns Politi har 2. juledag fortsat ikke nyt i sagen og er i sagens natur meget interesseret i oplysninger.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefon 114.