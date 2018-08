Danmark risikerer tilstande som i Sydeuropa, hvor folk ikke vil drikke drikkevandet, mener seniorkonsulent.

København. Der er ikke et sprøjteforbud nær vandboringer. Det er et seriøst problem, siger Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent for vandværkernes sammenslutning, Danva.

- Vores drikkevandsforsyning er under alvorligt pres. Hvis vi i fremtiden også vil levere rent grundvand, er vi nødt til at øge sikkerheden, siger han.

Vangsgård var torsdag til stede ved samrådet, hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) beklagede, at folketinget ikke var fuldt oplyst, da det sidste år skulle blive enige om regler for brug af pesticider.

Et notat om sprøjteforbud ved drikkevandsboringer blev nemlig ikke udleveret af daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Notatet fra Miljøstyrelsen oplyste, at et sprøjteforbud ved vandboringer vil give den bedste mulighed for at beskytte grundvandet.

- Vores drikkevandssikkerhed vil blive kraftigt forøget med et forbud. Det vil medføre en væsentlig formindskelse af forureninger med pesticider, hvis det bliver indført, siger Claus Vangsgård.

- Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi tilstande som i Sydeuropa, hvor folk ikke vil drikke deres drikkevand.

Regeringen, DF, S, SF og De Radikale blev sidste år enige om regler for brugen af pesticider i Danmark.

I dag ønsker alle partierne i oppositionen et sprøjteforbud nær boringer, efter at der den seneste tid er fundet flere rester af ukrudtsmidler i grundvandet.

Ifølge Ellemann-Jensen bliver sidste års pesticidaftale taget op til forhandling igen i efteråret.

Der er dog udfordringer for et sprøjteforbud nær boringer.

- Det, der grundlæggende er forhindringen, er, at det er nogle menneskers ejendom, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Claus Vangsgård mener dog ikke, at det bør komme i vejen for et forbud.

Han siger, at et forbud vil betyde, at der ikke vil blive anvendt sprøjtemidler inden for nærzonen til boringen.

- I de fleste tilfælde vil zonen være fra 25 til et par hundrede meter. Det er forholdsvis små arealer, vi taler om.

- Derfor ville man kunne lave en væsentlig øget beskyttelse af vandet for relativt få penge, siger han.

/ritzau/