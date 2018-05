Priserne på børnepasning i de forskellige kommuner bliver studeret nøje, når familien Glyngbo Jensen er ude at kigge på ny bolig. Lige nu bor de nemlig i Vallensbæk, som er en af de kommuner, hvor man betaler mindst for en vuggestueplads.

»Vi bor rigtig godt. Jeg har en veninde, som har barn i Smørum, hvor de selv skal have både mad og bleer med, selvom de betaler det samme som os. Så det er da klart noget, vi kigger på i forbindelse med, at vi skal flytte i noget større,« siger kontorassistent Katrine Glyngbo.

Hun er mor til Mira på to og Linea på seks år og gift med Nick Andkjær Jensen, som er kok. Mira går i vuggestuen Sommerfuglen, hvor storesøster Linea også har gået. Og det er forældrene godt tilfredse med – også når regningen skal betales.

I Vallensbæk betaler forældre 2849 kroner om måneden for en plads i vuggestue. 30 minutters kørsel derfra i Dragør Kommune skal forældrene hver måned af med 1200 kroner mere. Det viser en nye opgørelse af forældrebetalingen i daginstitutioner fra Danmarks Statistik.

»Jeg vidste godt, der var forskel på kommuner, også selvom de geografisk ligger ret tæt på hinanden. Men jeg var ikke klar over, at der er så meget forskel på, hvad man betaler for den samme ydelse,« siger Katrine Glyngbo.

Hendes oplevelse er i hvert fald ikke, at vuggestuerne i Vallensbæk er af dårligere kvalitet.

»Selvfølgelig kan man altid godt tænke sig en bedre normering, men vi er ret godt tilfredse med sammensætningen af personale og det nærvær, de giver vores børn. En enkelt dag eller to, hvor der har været sygdom, har jeg set pædagogerne presset. Men i dagligdagen oplever jeg ikke, at normeringen er et problem,« siger hun.

Chef for Center for Børn og Unge i Vallensbæk Kommune, Dennis Danielsen, afviser da også, at de mindre udgifter til drift betyder, at normeringen er dårligere. Vallensbæk Kommune havde i den seneste opgørelse på Danmarks Statistik fra 2016 en normeringsgrad på 3,2 vuggestuebørn pr. voksen. Det placerer kommunen på en 41. plads ud af de 78 kommuner, som er med på listen. Derudover kører kommunen med en pædagogandel på 60/40, således at 60 pct. af de voksne i daginstitutionerne er uddannede pædagoger, oplyser Dennis Danielsen.

»Det er meget almindeligt. Der er selvfølgelig nogle kommuner, som kører med 70/30, men Vallensbæk er godt med,« siger han.

Kommunen har selv forsøgt at lave en sammenligning med fem nabokommuner, og her er det i højere grad små tekniske detaljer, der springer i øjnene. F.eks. er en del af ledelsen i daginstitutionerne i Vallensbæk lagt ind under skolerne, så den post er sparet på institutionernes budget. Daginstitutionerne har lidt kortere åbningstid. Og så ligger institutionerne i kommunen så tæt, at det er muligt at samle børnene i ferieperioder.

»Det er heller ikke alle kommuner, der gør det,« siger Dennis Danielsen.

Katrine Glyngbo er glad for den service, de får i Vallensbæk Kommune, hvor både bleer og mad er inkluderet i den fordelagtige pris.

»Vi er så privilegerede, at vi bare kan komme og aflevere, og så er der sørget for det hele. Det betyder helt sikkert noget i en travl hverdag. Det er f.eks. ret besværligt hver dag at skulle stå og smøre madpakke til et etårigt barn,« siger hun.