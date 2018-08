Du har garanteret bemærket dem, for de er sjældent nærgående i år - hvepsene. Og det bliver kun værre, spår skadedyrsbekæmper. I forhold til sidste år er antallet af hvepseproblemer allerede fire til femdoblet.

»På landsplan har vi haft 3-4.000 kunder, og det går kun på hvepse af enhver art. Hvis vi sammenligner med sidste år, havde vi tilsvarende 800-1.000 henvendelser. Det er vanvittigt i år. Vi er i gang fra kl. 6 til kl. 20-22 hver dag, og det er hvepse, hvepse, hvepse,« siger indehaver af Skadedyrskontrol Danmark Benny Staunstrup fra Struer til Stiften.dk..

Det er den varme sommer, der er skyld i hvepseplagen. For når temperaturen er høj, og sommeren varer længe, har de flyvende skadedyr optimale betingelser. Så lægger dronningen flere æg, arbejderne må knokle hårdere for at skaffe føde og dét går ud over os andre..

Formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer Claus Schultz har til Ritzau fortalt, at hvepsebestanden i år er 10-15 gange større end normalt. Sæsonen med de irriterende dyr ventes først at slutte midt eller sidst i september.