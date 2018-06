Da håndværkerne mødte ind på arbejde torsdag morgen ved Storåskolen i Holstebro, manglede der værktøj for et sekscifret beløb.

Værktøj er et populært bytte blandt tyve, og de fleste håndværkere gør da også alt, hvad der står i deres magt for at gemme værktøjet væk for umoralske mennesker.

Men tidligt torsdag morgen havde indbrudstyve alligevel held med at stjæle værktøj for 200.000 kroner fra en byggeplads ved Storåskolen, skriver Dagbladet Hostebro.

Tyvene er højst sandsynligt kommet ind til byggepladsen ved at bryde et hegn op, har politikommissær Lillian Jensen fortalt til mediet.

Og de mange tyverier af værktøj er noget, man er godt træt af hos Dansk Byggeri.

»Det rammer håndværkerbiler, og det rammer byggepladser, og hver gang lider håndværkerne et stort tab. Både i forhold til det, der bliver stjålet - og efterfølgende også et produktionstab, fordi det typisk kan tage et par dage at skaffe nyt værktøj,« siger lokalformand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Niels Hansen, til Dagbladet Hostebro.

Derfor opfordrer Dansk Byggeri de danske håndværkere til at benytte sig af videoovervågning og låse værktøjet ind i containere.

Alligevel mener erhvervsorganisationen, at håndværkerne er magtesløse over for de mange tyverier.

Indtil videre har politiet ikke nogen spor efter gerningsmændene ved indbruddet ved Storåskolen.