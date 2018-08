Store mængder nedbør er på vej til store dele af Danmark lørdag. Bygerne kan være så kraftige, at der bliver tale om skybrud.

Hvis du har planlagt sommerfest i haven lørdag, gør du nok klogt i at konsultere vejrguderne, inden du slæber borde og stole ud på terrassen. Især lørdag eftermiddag kan nemlig blive en særdeles våd, klam og kølig affære mange steder i landet.

Danmarks Meteorologiske Institut har lørdag et risikovarsel med kraftig regn og skybrud for hele landet – undtagen den nordlige og østlige del af Sjælland og på Bornholm. Flere af de kraftige byger vil også give tordenvejr.

Det bliver en kølig dag med byger , blæst og temp. op mellem 16 og 21 grader. Bygerne kan stedvis være kraftige og med torden, og der er dermed potentiale for skybrud og kraftig regn til især den vestlige del af landet. Følg regnvejret med #DMI på https://t.co/3hQRw4idB6 pic.twitter.com/uPspIAQ49z — DMI (@dmidk) August 11, 2018

Desværre kan meteorologerne ikke forudsige, præcis hvor bygerne ventes at ramme.

»Der er tale om et risikovarsel. Lige nu er det usikkert, hvor slemt det bliver. Nogle af bygerne bliver ret kraftige, men det er ikke til at sige, hvor de falder, og om der kommer nok til at nå op på 15 millimeter på en halv time, som er kriteriet for skybrud.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Thyge Rasmussen, som understreger, at selv om der kommer kraftige byger, er de hurtigt overstået.