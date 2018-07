Debatten om, hvorvidt kvinder kan have for mange sexpartnere, har blotlagt, at mange danskere principielt mener, at kvinder kan være for seksuelt aktive, og det overrasker debattens bagmand, Venstre-politikeren Anahita Malakians.

For siden hun fortalte i B.T., at hun selv har været sammen med over 100 mænd, i sit forsøg på at fortælle unge, at det ikke er skamfuldt, har det ikke skortet på kommentarer på sociale medier, og en afstemning på bt.dk med flere end 30.000 deltagere viser også, at rundt regnet halvdelen af læserne mener, at der er en øvre grænse for antallet af sexpartnere.

»Jeg er faktisk chokeret. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Jeg troede måske, at den ville vise, at omkring 70 procent mener, at man principielt ikke kan have for mange partnere. Men den afstemning viser bare, at kampagnen er vigtig,« siger den 35-årige selvstændige, der tidligere har været opstillet til Folketinget og forventer at blive det igen.

Synes du, at man kan have FOR mange sexpartnere?

»Der er en forestilling om, at antallet af partnere siger noget om vores person – om man er empatisk, om man er en god kollega eller en god mor. At folk fordømmer en, på baggrund af om man har mange sexpartnere, overrasker mig. Det handler jo bare om sex mellem to voksne, der begge to har lyst. Det er lidt deprimerende at se, at vi ikke er nået længere, og at vi ikke er så frisindede, som vi bryster os af at være,« fortsætter hun.

Den 35-årige politiker tager et opgør med, at promiskuøse kvinder er at betragte som 'ludere, billige eller brugte'. Vis mere Den 35-årige politiker tager et opgør med, at promiskuøse kvinder er at betragte som 'ludere, billige eller brugte'.

Mænd erobrer, kvinder bliver erobret

Karen Margrethe Dahl er ph.d. og analytiker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i juni udgav rapporten 'Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet', og hun fortæller, at der lader til at være en rodfæstet kultur, der er årsag til, at kvinder bliver opfattet anderledes end mænd, hvis de har mange partnere.

»Der er en fasttømret opfattelse af, at kvinder skal beskytte sig selv, og at de har en seksualitet, de skal passe på. Mænd skal erobre. Og mens kvinder, der lader sig erobre, ligesom har tabt noget, så har erobrende mænd vundet, hvis de har været sammen med mange,« siger hun og fortsætter:

»Hvis nogle opfatter det som negativt, at mænd har været sammen med mange, er det på en anden måde, end det er tilfældet for kvinder. Mænd har ikke tabt noget, hvis de har mange partnere, men det kan opfattes, som om at de har krænket nogle. Omvendt bliver det ofte opfattet sådan, at kvinder har solgt ud eller tabt deres ære.«

Anahita Malakians stillede op til Folketingsvalget for Venstre i 2015. Foto: Claus Bech Vis mere Anahita Malakians stillede op til Folketingsvalget for Venstre i 2015. Foto: Claus Bech

I rapporten fra VIVE konkluderes det blandt andet, at piger generelt risikerer at 'blive mødt med fordømmelse og mindsket popularitet, hvis de har skiftende seksuelle partnere eller indtager en lidt for aktiv rolle i det seksuelle spil mellem kønnene' sammenlignet med drenge.

Det hænger sammen med, at 'normgrænserne er forskellige, selv om mænd og kvinder er ligestillede og har nogenlunde lige mange partnere,' siger Karen Margrethe Dahl på baggrund af undersøgelsen.

Holdningen til seksuelt aktive piger smitter af på, hvordan de bliver omtalt, fortæller forskeren.

»Alle de piger, vi har snakket med, fortæller, at sprogbrugen om kvinder, der har flere partnere, primært handler om, at de er ludere.«

Anahita Malakians har før stillet op til Folketinget for Venstre, og hun håber på at blive opstillet igen næste gang. Pressefoto Vis mere Anahita Malakians har før stillet op til Folketinget for Venstre, og hun håber på at blive opstillet igen næste gang. Pressefoto

'Stå frem'

Men det syn på kvinder med mange sexpartnere håber Anahita Malakians at gøre op med. Hun håber på at få opbakning fra andre kvinder, der også har haft mange mænd.

»Det kommer til at være en lang kamp. Der er nødt til at være flere som mig, gerne fremtrædende kvinder, der stiller sig op og siger, at de har haft et aktivt sexliv, og at det ikke har gjort noget negativt for deres karrierer eller anseelse. Det kunne være så befriende at se, hvis flere gjorde det,« siger hun.

Anahita Malakians forstår dog godt, hvis andre har deres betænkeligheder ved at gøre som hende selv og fortælle åbent og bramfrit om deres sexliv.

»Jeg kan godt forstå, hvis man gerne vil beskytte sig lidt, og at man eksempelvis ikke orker debatten, eksempelvis fordi der er så mange mænd, der så henvender sig. Men man behøver ikke være nervøs. Jeg føler ikke, at den hårde tone slår mig ud, for jeg har fået så mange positive privatbeskeder, der opvejer den negative del ved at stå frem,« siger hun.

»Jeg håber, at debatten fører en bevægelse med sig, som bundfælder sig i alle dele af samfundet. Men jeg tror, der skal noget gentagelse til, førend budskabet når alle.«