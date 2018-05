I denne weekend fik Danmark tre nye Lotto-millionærer. En på Fyn. En på Langeland. Og en på Amager i København. Faktisk er det anden uge i træk, at den samme Føtex på Amager sælger en kupon med en milliongevinst.

Går du og drømmer om at vinde den helt store gevinst i Lotto, skulle du måske slå et smut omkring Føtex på Amagerbrogade i København.

Med fare for at blive beskyldt for at reklamere kan man blot konstatere, at netop denne Føtex to uger i træk har solgt en kupon med en milliongevinst.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Sidste uge solgte Føtex på Amagerbrogade en kupon med de syv rigtige vindertal. Her var gevinsten over seks millioner kroner.

Den heldige vinder blev én ud af to spillere, der blev millionærer uden at have nogen af de rigtige vindertal. De to vandt på Lottos Millionærgaranti, der hver uge trækker lod om to gange en million kroner på alle spillede rækker.

Der var til gengæld ingen, der havde de syv rigtige vindertal, så gevinsten går videre til næste lørdag, hvor puljen er 10 millioner kroner.

Derudover var en dansker heldig at vinde næsten 4,5 millioner kroner i andenpræmie i Eurojackpot.