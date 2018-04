Konfirmationstiden står for dørene, og når de unge mennesker har bekræftet deres tro i kirken, vil nogen af dem blive mødt af... lamaer.

Ebeltoft Lamaer lejer nemlig lamaer ud til konfirmationer, og de har oplevet en stigende efterspørgsel på de plyssede dyr.

»Det er ved at blive populært i år. Vi kan mærke, at flere og flere er interesserede. Folk ringer og spørger, hvordan det foregår,« forklarer Beate Regnery, ejer af Ebeltoft Lamaer.

At leje en lama til sit arrangement, kan måske lyde ret usædvanligt, men Beate Regnery forklarer, at det blandt andet i Tyskland er et ofte anvendt festindslag.

Igennem tiden har man ofte set gamle veteranbiler og lækre sportsvogne vente på konfirmanderne ude foran kirken. Men det ser altså ud til, at de må til at konkurrere om pladsen foran kirkerne rundt om i landet med lamaer.

»Vi venter ved kirken, og når konfirmanden kommer ud, bliver de så overraskede. De kommer helt op at køre over at se lamaerne,« siger Beate Regnery.



Foto: Beate Regnery Foto: Beate Regnery

Dem, der spytter, får lov til at blive hjemme

Ebeltoft Lamaer henter typisk de unge mennesker ved kirken, således at konfirmanden kan ankomme til sin fest med lamaer i snor.

Til festen bliver der taget billeder og gået ture, hvor man også har mulighed for at røre ved de bløde dyr. Men Beate Regnery slår fast, at lamaer ikke er klappedyr:

»Man må gerne klappe dem, men det er noget, man skal gøre sig fortjent til. De kommer hen til dig og er meget høflige og siger pænt goddag. Men så kan de også godt trække sig igen.«

Hun forklarer samtidig, at hun under et arrangement er meget opmærksom på, om dyrene bliver trætte eller stressede. Derfor er det da også maksimalt to en halv time, man kan have besøg af de firbenede ulddyr, som koster omkring 850 kroner plus kørsel i timen.

Beate Regnery går også op i at vælge specifikke lamaer til konfirmationerne, så hun sikrer sig, at det er nogle festvenlige dyr, der tropper op.

Imens får de lamaer, der har tendens til at spytte, lov til at blive hjemme i stalden på gården i Ebeltoft, som hun til daglig driver sammen med sin mand, hvor de har 21 lamaer og fire alpakaer.

Men ellers skulle dyrene ifølge Beate Regnery være meget glade for at komme ud og underholde konfirmand og gæster, når den store dag skal fejres.

»De er meget interesseret i, at der sker noget nyt, og de er meget nysgerrige, faktisk kan de ikke lide at kede sig,« forklarer hun.