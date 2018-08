Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA er klar med sanktioner mod Rusland for giftangreb

USA vil indføre sanktioner mod Rusland på grund af giftangrebet mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i Storbritannien i marts. USA har fastslået, at 'Ruslands regering har brugt kemiske og biologiske våben i strid med folkeretten.'

LA vil fjerne uddannelsesloftet efter valget

Unge skal have mulighed for at tage mere end én uddannelse. Det mener Liberal Alliance, som vil gå til valg på at afskaffe det såkaldte uddannelsesloft.

Israel bomber Gaza som svar på raketregn

Himlen over Israel og Gazastriben var onsdag aften lyst op af eksplosioner og raketter. En række raketter blev først affyret fra Gazastriben mod Israel, som kort derefter responderede. Tre palæstinensere er omkommet.

Hede præster vil have sommerkjoler

Det er ikke kun landbruget, der har problemer med heden. Også de danske præster kæmper med varmen. - Vi mangler i den grad en sommerudgave, siger præstevikar til Kristeligt Dagblad.

USA's ambassadør er skuffet over LGBT-afbud

Flere medlemmer af LGBT-miljøet afviser at deltage i en reception på USA's amerikanske ambassade i anledningen af Copenhagen Pride Week. Det ærgrer den amerikanske ambassadør, Carla Sands.

Knastør sommer har mangedoblet antallet af naturbrande

Gang på gang har brandvæsnet landet over måttet rykke ud til naturbrande sommeren over. Den tørre sommer har nemlig givet et rekordhøjt antal naturbrande.

Avisernes forsider

Berlingske

Rød blok vil gøre det billigere at arve mindre beløb. Lempelsen skal finansieres ved højere skat på på arv, som overstiger 'nogle millioner kroner'. Blå blok kalder forslaget urimeligt.

B.T.

Den livstidsdømte Peter Madsen efterlyser pennevenner, så han kan fordrive tiden i det topsikrede Storstrøm Fængsel, hvor han afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Børsen

For at øge væksten overvejer topchefen for Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, at gøre op med flere års strategi og indgå partnerskaber med andre virksomheder.

Ekstra Bladet

En gruppe Brøndby-fans var i juni involveret i et arrangeret masseslagsmål mod yderliggående tyske fans i et uidentificeret skovområde, afslører videooptagelser.

Information

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har de seneste dage lovet, at alt skal sættes ind på at bremse klimaændringerne. Information vil gerne holde ministeren på sporet, hvis han skulle glemme sine store ord.

Jyllands-Posten

Pres fra vestlige stater for at regulere indhold hos giganter som Facebook, Twitter og Google fører ifølge kritikere til øget censur, der opererer helt uden for demokratisk kontrol.

Kristeligt Dagblad

Biskoppen i Haderslev Stift står med endnu en præstekonflikt. Menighedsråd på Als er så utilfreds med kvindelig præst, at de forlanger hende fjernet.

Politiken

Trods nationale målsætninger om, at færre skal være stresset på jobbet, oplever flere og flere symptomer på arbejdsrelateret stress. Værst står det til blandt pædagoger, lærere og sosu'er.

