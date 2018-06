I den forgangne uge kritiserede en DF-politiker Bilka i skarpe vendinger for at have lavet en ’Eid Mubarak’ kage. Nu viser det sig, at kagen ikke var en del af varehusets sortiment – men var speciallavet.

Detaljen kom lørdag frem i programmet ’Shitstorm’ på P1, hvor folketingsmedlemmet Kenneth Kristensen Berth (DF) blev spurgt, om han fortryder sit opslag på Facebook.

Eid er betegnelsen for afslutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen. Udtrykket "Eid Mubarak" svarer til, når kristne ønsker hinanden glædelig jul. Og det er for meget, at den slags står på kager i Bilka, mener politikeren. Han ser det som et udtryk for stigende islamisering af Danmark, når Bilka sælger en kage med teksten "Eid Mubarak" på toppen.

Synes du, det er pinligt for politikeren, at kagen er speciallavet?

Dagen efter, at Kenneth Kristensen Berth delte et billede af ramadankagen - kommenterede Bilka sagen. Til DR fortalte Bilka, at varehuset har kager til enhver lejlighed, at det er helt frivilligt, om man ønsker at købe dem, og at de også havde kagen sidste år.

Men nu viser det sig, at kagen slet ikke en del af Bilkas sortiment. Det fortæller værterne i 'Shitstorm' på P1, Mads Aagaard og Abdel Aziz Mahmoud, lørdag, efter de har været i kontakt med varehuset.

Kagen var i stedet speciallavet. Det vil sige, at en kunde har bestilt kagen. Kunden havde dog ikke afhentet sin speciallavede kage, og derfor blev den i stedet sendt ud i butikken efter kl. 15.00, så alle kunne købe den.

Kenneth Kristensen Berth ønsker dog ikke at kommentere, at han har fået den offentlige debat til at vende op og ned på grund af en enkelt kage i Bilka.

»Jeg vil ikke forholde mig til det. Det vil jeg under ingen omstændigheder. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de (Bilka, red.) ikke sendte det ud i mandags,« siger politikeren.