Det kan koste op til 40.000 kroner at tage fejl af diesel- og benzinslangen

Diesel i benzintanken og benzin i dieseltanken. Et stigende antal danskere tager fejl af de to typer brændstof, når de skal tanke bilen.

Tal fra SOS Dansk Autohjælp viser, at antallet af registrerede fejltankninger på to år er steget med over 600, fra 3.394 i 2015 til 4.022 sidste år. Hos Falck oplever man også en stigning i antallet af henvendelser, og her har man rundt regnet

15.000 opgaver om året, som har med fejltankninger at gøre.

En af dem, der har tanket fra den forkerte stander, er Anne Marie Johansen fra Aalborg.

»Det skete, fordi jeg var uopmærksom, tror jeg. Jeg har tanket et hav af gange uden, det er sket,« siger hun.

Selvom Anne Marie Johansen ikke ligefrem er stolt af episoden, slap hun forholdsvis billigt.



»Sådan noget kan koste alt fra 1.000 til 40.000 kroner, og forsikringen dækker ikke. I mit tilfælde kostede det kun 1.000 kroner, så jeg var rigtig heldig,« siger hun.

Hos SOS Dansk Autohjælps afdeling i Vendsyssel rykker de ud til fejltankninger næsten en gang om ugen. Og ifølge indehaver Morten Pedersen kan de mange fejltankninger meget vel skyldes rutinetænkning.

»Jeg tror, det har noget at gøre med, at man i mange husstande nu om dage har to biler, hvor den ene er på diesel og den anden på benzin. Så låner man lige manden eller konens bil, og så gør man, hvad man plejer. Man kører hen til den samme tank, holder ved den samme stander, og så går det typisk galt der,« siger han.

Morten Pedersen opfordrer til, at man er opmærksom, når man tanker. Også selvom man har en nyere bil, som er indrettet, så det er svært at tanke forkert, for ifølge ham kan fejltankning stadig lade sig gøre.

Hvis uheldet er ude, skal man ringe til vejhjælp, understreger Morten Pedersen.

»Så kører vi den som oftest på et værksted, hvor de har det rette udstyr og de rette filtre, så de kan minimere skaden,« siger han.

Ifølge Lone Otto, leder af den tekniske rådgivning hos bilejer foreningen FDM, er det værre at pumpe benzin i en dieselbil end diesel i en benzinbil. Benzin udtørrer nemlig motoren, så der kan ske skader på dyser og pumper. Prismæssigt kan en fejltankning op til 40.000 kroner, oplyser Lone Otto.