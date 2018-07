Et ungt par risikerer at få en stor bøde, efter de den 7. juli efterlod en engangsgrill ved et brodække ved Turbinehallen i Middelfart, som er hovedsæde for den danske virksomhed United Shipping & Trading Company.

Grillen skabte senere kraftig røgudvikling og flammer, og en tilfældigt forbipasserende tilkaldte brandvæsnet, som fik stoppet ilden. Det skriver Fyens Stifttidende.

Selvom branden ikke varede længe, endte engangsgrillen med at forårsage store skader på brodækket, hvor de unge sad. Ifølge servicechef hos United Shipping & Trading Company, Morten Jensen, er ca. syv meter af træet ødelagt, og her var tale om en speciel type træ, der stammer fra Sydamerika.

Ifølge servicechefen løber skaderne derfor op i mindst 100.000 kroner, og virksomheden ønsker nu at rejse erstatningskrav mod det unge par, hvis det lykkes at finde frem til dem ud fra den videoovervågning, som allerede er overdraget til politiet.

»Det er ikke til at vide, hvad der videre kunne være sket. Var der først begyndt at flyve gløder rundt i luften, kan man ikke afvise, at de måske var blevet suget ind i vores trækkanaler,« siger Morten Jensen.