Skuespillerne Amanda Collin og Elliott Crosset Hove er blevet belønnet med prestigefyldte priser.

København. Søndag aften blev skuespillerinden Amanda Collin belønnet med en Robert-pris for årets kvindelige hovedrolle i filmen "En frygtelig kvinde".

Prisen vandt hun foran store navne som Trine Dyrholm og Lene Maria Christensen, og det kom bag på den 31-årige skuespillerinde.

Det er første gang, Amanda Collin har spillet en hovedrolle.

- Det er overraskende vildt. Jeg havde virkelig helt ægte fra bunden af mit hjerte ikke regnet med at få den, så det er meget overvældende, siger skuespillerinden.

Filmen har fået meget opmærksomhed og har solgt flere end 150.000 billetter i biografen.

Prisen for årets mandlige hovedrolle kunne Elliott Crosset Hove tage med hjem.

Den 29-årige skuespiller fik prisen for sin rolle i "Vinterbrødre". Filmen har kun afsat knap 8000 billetter i biografen, men den scorede en lang række priser ved søndagens prisuddeling - heriblandt prisen for årets instruktør, årets kvindelige birolle og årets scenograf.

- Det føles dejligt. Det er endnu en anerkendelse af filmen, at folk har villet stemme på den. Det er en forholdsvis smal film, så det er en film, der godt kunne have gået under radaren.

- Men vi er bare stolte af, at den ikke gjorde det. Det er en virkelig dejlig fornemmelse lige nu, siger Elliott Crosset Hove.

Elliott Crosset Hove vandt prisen foran blandt andet Nikolaj Lie Kaas og Dar Salim.

/ritzau/