Teenagere, som trænger ind på børnehavers arealer for at feste og efterlader sig skrald, tomme dåser, glasskår, cigaretskodder og endda udøver hærværk er et stigende problem over hele landet.

»Vi får rigtig mange henvendelser om problemet landet over,« siger Benny Husted, der er formand for SSP-Samrådet (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, red.) i Region Midtjylland til TV 2.

Udmeldingen kommer efter, at den daglige leder af Børnehuset Humlebo i Sønderjylland, Monica Hansen, har slået alarm.

Hver eneste mandag de sidste par måneder er de ansatte i børnehuset mødt ind til et svineri af tomme dåser, glasskår og cigaretskodder. Derudover har de festende teenagere udøvet hærværk på stedet. Det er især gået ud over legepladsen og i sandkassen - hvor de helt små børn ofte leger.

»Jeg har ansvar for de her 70 børn, og det gør både mig og forældrene nervøse, når vi ikke ved, om de små børn skal finde et stykke glas, en ødelagt dåse eller endnu værre - en pille - i sandkassen,« siger Monica Hansen til TV 2.

Hun frygter, at et af institutionens børn på mellem 0 og 2 år finder glasskår og propper det i munden, eller at de kommer til at træde på skarpe genstande i løbet af sommeren, hvor mange af børnene går i bare tæer. Monica Hansen understreger, at de ansatte gøre deres bedste for at rydde op efter de unge, men det er langt fra sikkert, at det kan redde børnene fra en meget ubehagelig oplevelse eller sågar en ulykke.

Formand for SSP-Rådet, Benny Husted, fortæller, at også skure ved skoler og spejderhytter ofte får besøg af ubudne gæster, som bruger faciliteterne til at holde fest efter almindelig lukketid. Her efterlader teenagerne sig eksempelvis et udslukt bål og lidt tilfældigt hærværk, så som knuste ruder - og et større oprydningsarbejde.

Han mener, problemet kan løses ved både overvågning, dialog med de unge - og ved at gøre det lettere for de feststemte teenagere at rydde op efter sig selv.

Børnehuset Humlebo har anmeldt flere af hærværksepisoderne til politiet, men det har endnu ikke ført til anholdelser.