Magisterbladet og Djøf har undersøgt sexchikane blandt unge i studiejob i kølvandet på MeToo-kampagnen.

København. Klask i bagi, lumre bemærkninger, nedladende kommentarer og nærgående spørgsmål.

Det er hvad flere - ikke mindst kvindelige - studerende bliver udsat for i forbindelse med deres studiejob. Det skriver Berlingske.

Det beretter de unge om i to undersøgelser, der er foretaget uafhængigt af hinanden blandt studerende med studiejobs.

Den ene er lavet af Magisterbladet blandt godt 1000 studerende, der er medlemmer af Dansk Magisterforening (DM).

Den anden er foretaget af Djøf blandt omkring 2000 studerende medlemmer.

11 procent af de studerende i DM's undersøgelse har ifølge Magisterbladet oplevet "uønskede berøringer, omfavnelser eller kys på studiejobbet".

Derudover har 13 procent af dem oplevet "stødende kommentarer om deres krop" på jobbet.

Når det gælder de studerende i Djøf, har fem procent af de kvindelige studerende ifølge undersøgelsen været udsat for seksuel chikane det seneste år på studiejobbet.

Dertil har 5,6 procent har været vidne til sexchikane på arbejdspladsen, viser Djøf-undersøgelsen.

Ifølge formand for DM, Camilla Gregersen, vidner de studerendes svar om, at "vi ikke kan tage sexchikane alvorligt nok som samfund".

- Vi får en del henvendelser fra studerende om det, men stort set ingen vil gøre en sag ud af det.

- De er bange for deres job og for, hvad det kan betyde for deres videre arbejdsliv, siger hun til Berlingske.

Christian Nør-Larsen, der er formand for Djøf Studerende, finder det i særdeleshed problematisk, at sexchikane finder sted i forbindelse med studiejobs.

- Som studiejobber er du helt ny på jobmarkedet, du er ved at danne din karriere, og du er først ved at lære, hvad du skal sige fra over for, og hvornår du skal træde i karakter, siger han til avisen.

Begge rundspørger er lavet i kølvandet på MeToo-kampagnen.

/ritzau/