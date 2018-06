Omkring hver fjerde dansker oplever terror som en trussel. Det er et markant fald sammenlignet med sidste år.

København. Andelen af danskere, der anser terror som en trussel, er faldet fra 58 procent sidste år til 26 procent i år. Sådan lyder resultaterne i en rapport fra TrygFonden ifølge Kristeligt Dagblad.

Rapporten har undersøgt adspurgte danskeres tryghed på en række områder. Og en af de andre svar, der ifølge forskningschef Anders Hede kan være med til at forklare den faldende trussel, er tilliden til myndighederne.

- Det er interessant at se, at det sted, hvor tilliden er vokset allermest, er tilliden til politiet og kommunernes arbejde med unge for at forhindre, at de kommer ind i de ekstreme miljøer, siger Anders Hede til Kristeligt Dagblad.

Han fremhæver Kundby-sagen eller sagen om Jakob Scharfs PET-bog som eksempler på noget, der kan have haft betydning for danskernes tiltro til myndighedernes arbejde.

I Kundby-sagen planlagde en 15-årig pige at begå terror mod to skoler, men det forpurrede Midt- og Vestsjællands politi.

Tidligere PET-chef Jakob Scharfs bog om tiden hos efterretningstjenesten og om konkrete terroraktioner vakte ganske vist harme hos PET, men ifølge Anders Hede var denne bog med til at understrege, at der "sker noget derude", at myndighederne gør noget for at forebygge terror.

Det kommer ikke bag på lektor og terrorforsker ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet Carsten Bagge Laustsen, at tilliden til myndighederne er høj.

- Vi har en generel tillid til myndighederne og politiet. Hvis man sammenligner med USA, så ser man der, at flere tænker, at de selv må og kan gøre noget for at eliminere truslen - for eksempel via forskansning eller private vagtværn, siger han til Kristeligt Dagblad.

Lektoren mener, det giver bedre mening at se på, hvilke konsekvenser det har på folks liv, frem for hvad de svarer i en undersøgelse.

- Jeg synes ikke, angsten eller frygten for terror fylder meget i det levede liv, siger Carsten Bagge Laustsen til Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen er baseret på 1516 internetinterviews med udvalgte danskere i alderen 18-99 år.

/ritzau/