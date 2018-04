Var du vidne til episoden, eller ved ud noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En kun 10-årig dreng fandt sin ni-årige klassekammerat liggende livløs på bunden af et svømmebassin.

Mandag eftermiddag skete noget af en tragedie, da en 10-årig dreng under en skoletur opdagede, at hans ni-årige ven lå livløs på bunden af et svømmebassin i Hillerød Svømmehal i Nordsjælland.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 10-årige dreng alarmerede med det samme en af pædagogerne, som hurtigt hoppede i vandet og samlede den livløse dreng op.

»De fisker ham op af vandet, og vores livreddere finder ud af, at der er noget galt, og løber derhen og laver livreddende førstehjælp. I løbet af ganske få øjeblikke får de drengen til at trække vejret igen,« siger Carsten Larsen, direktør i Frederiksborgcenteret og Hillerød Svømmehal ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Det var elever fra Grønnevangs Skolen, der var på skoletur til Hillerød Svømmehal. Og her oplyser skolens viceleder, Grethe Juul, at alle under ulykken heldigvis reagerede hurtigt, og at den ni-årige elev formentlig kun lige var gået til bunds, da han blev opdaget.

Alarmcentralen blev alarmeret klokken 12.55, og drengen blev kort efter kørt i ambulance med politieskorte til hospitalet. Kort efter ankomsten kunne lægerne lykkeligvis fortælle, at drengen var uden for livsfare, og at han slipper uden mén.

Den ni-årige dreng er fra Frederiksværk og går i 2. klasse i en af specialklasserne på Grønnevangs Skolen. Der er cirka 40 elever fra Grønnevangs Skolen på besøg hver mandag i Hillerød Svømmehal.

Det er endnu ikke opklaret, hvorfor drengen lå livløs på bunden af bassinet.

Senere på mandagen blev skolens forældre informeret om ulykken på skolens intranet. Forældre til elever, der havde set eleven, blev kontaktet telefonisk, mens disse elever også har fået mulighed for at tale med en psykolog.

Grethe Juul oplyser, at den ni-årige elev er indlagt til observation, og at alle har gjort, hvad de skulle.