Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En kvindelig cyklist er tirsdag eftermiddag blevet ramt af letbanen i Aarhus. Letbanen har derfor været midlertidigt ude af drift.

Det oplyser Østjyllands Politi til BT.



»Det sidste, vi ved, er, at ambulancen tog hende med til sygehuset til undersøgelse. Hun har fået hudafskrabninger forskellige steder på kroppen, hvor hun er landet, men hun har haft hjelm på, og det kan jo godt have taget stødet. Det har helt sikkert hjulpet hende i det her tilfælde,« siger Peter Hunniche, vagtchef ved Østjyllands Politi.