E20 Vestmotorvejen var en overgang helt spærret i vestgående retning omkring Ringsted, men nu er der åbnet for trafik igen. Der var en overgang lang kø på motorvejen og op mod 40 minutters forlænget rejsetid, men kort før klokken 14 lørdag eftermiddag er trafikken normal igen.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.